Pro Evolution Soccer si-a schimbat numele! Un star de la Barca, in spatele strategiei rivalului FIFA 20

Cei de la Konami au anuntat noul nume al jocului.

Marele rival al seriei de jocuri FIFA este cel produs de japonezii de la Konami. Iar urmatoarea versiune va reprezenta o schimbare de strategie a companiei, pornind de la denumirea. Viitorul joc se va numi eFootball PES 2020.

Aceasta masura arata determinarea cu care cei de la Konami doresc sa castige teren pe piata de eSports, lucru care s-a intamplat in ultimii ani. Daca in ceea ce priveste vanzarile sunt inca mult in spatele rivalilor, in competitiile de eSports balanta incepe sa se incline in favoarea Pro Evolution Soccer.

Iar cei de la Mundo Deportivo dezvaluie ca in spatele schimbarii este Gerard Pique, cel care organizeaza competitia eFootball! Astfel, colaborarea dintre jucatorul Barcelonei si Konami este mult mai puternica.