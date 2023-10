Bundee Aki (33 de ani), unul dintre cei mai valoroși jucători ai Irlandei, a oferit imagini care reflectă dragostea sa pentru sportul cu balonul oval, devotamentul și sacrificiul pentru o disciplină în care de la rar spre foarte rar protagoniștii își exprimă supărarea. Jucătorul irlandez născut în Noua Zeelandă, la Auckland, nu și-a mai putut reprima emoțiile la finalul partidei din sferturi și câteva lacrimi i s-au scurs pe obraji.

N-a putut fi consolat de colegi, nici de adversari, însă familia i-a fost alături. Fotoreporterii de la Imago Images au imortalizat un cadru sugestiv pentru felul în care Bundee Aki s-a alimentat cu putere pentru a trece peste obstacolul pricinuit de o înfrângere grea. A încasat cu demnitate eșecul și s-a cuibărit în brațele protectoare ale soției și a fiicei lor, care au urmărit partida din primele rânduri ale stadionului din Paris.

Reprezentativa Africii de Sud, care este deţinătoarea titlului mondial, a învins selecţionata Franţei, duminică seară, pe ”Stade de France”, scor 29-28, şi s-a calificat astfel în semifinalele Cupei Mondiale de rugby. În semifinale, Africa de Sud va întâlni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. În cealaltă semifinală se vor întâlni Noua Zeelandă şi Argentina. Semifinalele sunt programate în datele de 20 şi 21 octombrie.

