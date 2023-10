Ministrul de interne belgian Annelies Verlinden a confirmat moartea atacatorului de la Bruxelles, Abdessalem Lassoued, în urma unui schimb de focuri cu poliția.

L'auteur de l'attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé. Nous remercions les services de renseignement et de sécurité ainsi que le parquet pour leur intervention rapide et décisive hier soir et ce matin.