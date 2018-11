Propunere inedita in AN CENTENAR! "Stejarii"' pot avea jucatori de top in echipa.

"O natiune, un steag. O singura echipa'". Unificarea selectionatelor de rugby a Romaniei si R.Moldova.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Robert Adam, diplomat si cercetator in sociologia si istoria sportului la Universitatea Libera Bruxelles, a lansat o propunere inedita in contextul degringoladei in care se afla rugby-ul romanesc si cel din Europa de Est, anume ,,UNIREA ECHIPELOR NATIONALE DE RUGBY ALE ROMANIEI SI R.MOLDOVA''.

Diplomatul roman a dat exemplu Irlandei si Irlandei de Nord, care din 1879 au creat o singura nationala, menita sa unifice societatea din ambele state.

,,Romania ar trebui sa isi asume misiunea de a contribui la consolidarea rugby-ului in regiune, ca actor de traditie al acestui sport. Iar inceputul ar putea fi facut, simbolic, cu R.Moldova. Rugby-ul basarabean este pe topogan. Echipa nationala a retrogradat in al patrulea esalon european. Cei mai buni jucatori nu mai onoreaza convocarile. Disputele aproape ca au sters Moldova de pe harta rugby-ului.'' a declarat Robert Adam pentru site-ul suporterilor romani de rugby, Club16.

Sursa FOTO: Club16.ro

O echipa de rugby unificata a Romaniei si R.Moldova ar fi deopotriva un omagiu adus de Centenar comunitatii de limba si istorie, precum si un pas spre stoparea declinului rugby-ului pe ambele maluri ale Prutului.

Nationala R.Moldova a retrogradat in al patrulea esalon valoric, fapt ce a contribuit la aparitia unor disensiuni dintre oficialii federatiei si cei mai buni stranieri. Rugbysti moldoveni importanti sunt: Vadim Cobilas (Sale Sharks, Anglia), Dmitri Arhip (Cardiff Blues, Tara Galilor) si Gheorghe Gajion (Ospreys, Tara Galilor).

Selectionata Romaniei a fost descalificata de la Campionatul Mondial din 2019, Rusia a luat locul "Stejarilor"', care va deschide turneul final in primul meci contra gazdelor din Japonia.

Pe parcursul timpului, numerosi jucatori din R.Moldova au jucat la echipele romanesti, fapt datorat antrenorilor romani care au dezvoltat rugby-ul in R.Moldova, contribuind masiv la castigarea Diviziei 1B.