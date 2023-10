Lecția predată de George Baltă la premiera filmului "Mai departe"

George Baltă, rămas într-un scaun cu rotile în urma unui accident petrecut pe terenul de rugby, a afirmat înaintea premierei că iniţial a refuzat oferta de a juca în filmul despre propria viaţă, fiind convins să accepte de regizorul Necula.

Premiera filmului a fost pe stadionul Arcul de Triumf

"Când regizorul Tedy Necula a venit cu această propunere am fost şocat şi l-am întrebat dacă e sigur că vrea să facă asta. I-am spus să ia un actor profesionist şi să-l pună într-un scaun şi o să-i dau eu explicaţii cum să se comporte. Şi a spus: 'nu, George, vreau să fac proiectul ăsta cu tine, dacă nu accepţi, proiectul ăsta nu va avea o finalitate'. Mi-a spus doar să am încredere în mine şi să ascult actorii cu experienţă şi totul o să iasă bine. Pentru mine, care nu sunt actor de profesie, a fost ceva destul de greu.



Dar retrăirea momentelor pe care le-am avut în cei 17 ani a fost destul de dură, dar mă bucur că am avut oameni puternici lângă mine care să mă încurajeze şi să reuşim să facem acest proiect. Am văzut o singură dată filmul, cred că aş fi putut mai bine dacă aş fi luat cel puţin un an cursuri de actorie. Rămâne la latitudinea spectatorului să vadă. Impresia pe care mi-a lăsat o mie filmul ăsta este că de fiecare dată când o să-l vezi poţi să înveţi ceva nou din el. Este o lecţie de viaţă de care toţi avem nevoie şi surprinde tot ceea ce înseamnă fenomenul sportiv, indiferent de disciplina sportivă", a declarat George Baltă.

Fostul jucător de rugby spune că filmul al cărui protagonist este ar trebui să transmită oamenilor care îl vizionează că indiferent de încercările pe care le au în viaţă trebuie să meargă mai departe.

"Poate aţi mai auzit asta, că nu există 'nu pot', că întotdeauna există 'mai departe' după fiecare prag, după fiecare încercare pe care ne-o oferă viaţa, e important să ne înconjurăm de oamenii puternici, cu care să putem merge înainte. Şi să nu ne fie ruşine, să cerem ajutor atunci când este nevoie. Eu i-am găsit pe acei oameni, sunt părinţii mei care au fost susţinătorii mei de când m-am apucat de rugby şi până în ziua de astăzi. Sunt cei mai mari susţinători, iar pe parcursul acestor ani au fost oameni care au venit în viaţa mea pe care i-am refuzat şi ei au intrat pe geam, ca să spun aşa".

Ce spune actorul Adrian Păduraru

Actorul Adrian Păduraru, care a jucat alături de George Baltă în pelicula "Mai departe", a afirmat că în timpul filmărilor fostul jucător de rugby şi-a interpretat de multe ori rolul ca un adevărat artist.

"Partea cea mai frumoasă şi cea mai dificilă pentru mine a fost să joc împreună cu George, cu toată încrederea, optimismul lui, cu inteligenţa şi cu talentul de actor. A fost o bucurie să colaborăm. Nici nu încerc să mă gândesc cum este să retrăieşti toată povestea lui, cu o notă de tragism puternică. Dar el este foarte conştient de metafora vieţii lui, ca şi de metafora sportului. El a cunoscut capacitatea de a şti să pierzi, putinţa de a merge mai departe, succesul care să nu te doboare, sunt lucruri pe care sportul te ajută să le ai în viaţă. Am încercat să îl ajut pe George să sintetizeze expresia artistică. Este o expresie sintetizată, distilată, nu este doar reluarea vieţii, şi de asta spun că este talentat, pentru că a reuşit în multe momente chiar performanţa de actor", a declarat Adrian Păduraru.

Sub regia lui Tedy Necula, filmul "Mai departe" prezintă povestea reală a lui George Baltă, un jucător de rugby care rămâne paralizat în urma unui accident petrecut în timpul unui meci. În ciuda adversităţilor, George îşi găseşte forţa de a merge mai departe, reconstruindu-şi viaţa ca maratonist în scaun rulant şi speaker motivaţional.

Filmul "Mai departe" va ajunge în cinematografele din toată ţara pe 27 octombrie.

Ce s-a întâmplat pe 11 martie 2006

La 11 martie 2006, rugbystul George Baltă a suferit un grav accident pe teren, în timpul unui meci. A fost diagnosticat cu traumatism vertebro-medular cervical, luxaţie anterioară bilaterală C6-C7, ceea ce înseamnă că avea coloana vertebrală deformată în zona gâtului şi măduva secţionată complet. În urma accidentului, George a rămas paralizat de la piept în jos şi imobilizat în fotoliu rulant. Ambiţios, George a susţinut bacalaureatul şi a urmat şi cursurile unei facultăţi.

După accidentul suferit, George Baltă a sărit cu paraşuta, a zburat cu parapanta, a fost copilot în Raliul Harghitei şi a participat la mai multe concursuri de alergare stradală din scaunul rulant.

Agerpres