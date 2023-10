În vară, subiectul plecării lui Mbappe de pe Parc des Princes a fost dezbătut intens în presa internațională, după ce francezul a fost dorit insistent de Real Madrid, dar în cele din urmă mutarea nu s-a concretizat.

Marca anunță decizia luată de Kylian Mbappe

Cei de la PSG și-au manifestat intenția de a-l vinde pe Mbappe în cazul în care acesta nu-și va prelungi actualul contract, scadent la finele acestui sezon, pentru a nu-l pierde gratis în 2024. Chiar și așa, lucrurile par să se îndrepte către acest scenariu.

Marca anunță că intenția lui Mbappe este, în continuare, de a pleca de la PSG în vară. Acest lucru se putea întâmpla încă din 2022, când atacantul a decis să-și prelungească înțelegerea cu echipa care domină campionatul din Ligue 1. Doar că, potrivit sursei citate, ”nimic nu a fost așa cum și-a imaginat”.

În vară, este de așteptat ca Real Madrid să aibă concurență pentru transferul lui Kylian Mbappe. Două dintre cele mai importante echipe din Premier League, Chelsea și Liverpool, sunt pe urmele sale.

Fără Leo Messi și Neymar, plecați în vară de la PSG, Kylian Mbappe are în continuare evoluții solide în tricoul PSG-ului. În acest sezon a marcat de opt ori în nouă partide, în toate competițiile.

Cifrele lui Kylian Mbappe

Produs de AS Bondy, INF Clairefontaine și AS Monaco, Kylian Mbappe a evoluat la nivel de seniori doar pentru AS Monaco și Paris Saint-Germain, unde a fost transferat definitiv în iulie 2018 pentru 180 de milione de euro.

PSG: 269 de meciuri jucate, 220 de goluri înscrise, 98 de assist-uri oferite