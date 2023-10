Pep Guardiola și-a ales succesorul: ”El va fi următorul manager al lui Manchester City”

După șapte sezoane, managerul catalan a reușit să câștige prima Ligă a Campionilor ca antrenor al lui Manchester City, după cinci titluri în Premier League.

Chiar dacă mai are contract cel puțin până în 2025 cu gruparea de pe Etihad Stadium, Pep Guardiola știe deja cine va fi următorul antrenor al lui Manchester City.

Potrivit Transfer News Live, care-l citează pe jurnalistul James Ducker, Pep Guardiola a avut o discuție cu trei jucători de la Brighton după meciul din deplasare din sezonul precedent.

”El va fi următorul antrenor al lui Manchester City”, ar fi spus atunci Guardiola, indicând spre Roberto De Zerbi, antrenorul lui Brighton și fostul jucător al lui CFR Cluj.

???? Pep Guardiola told three Brighton players after Man City's fixture at the Amex last season:

“That’s the next Man City manager,” and nodded in the direction of Roberto De Zerbi.

(Source: @TelegraphDucker) pic.twitter.com/XZ03aSzVoY