Campionat relansat! Ponturi pariuri pentru Napoli – Inter Milano, meciul care decide liderul din Serie A (P)

Napoli, cea mai în formă echipă din Italia?

Napoli visează la titlu, un obiectiv pe care nu l-a mai atins din 1990. De atunci lumea s-a schimbat radical. Fotbalul s-a transformat și el într-o mare măsură, echipele de top și-au pierdut și recâștigat gloria. Identică a rămas pasiunea suporterilor napoletani, “Stadio Diego Armando Maradona” erupând an de an, un vulcan mai activ decât apropiatul Vezuviu.

În vară, acest cataclism poate să devină desăvârșit.

Napoli chiar are o șansă la campionat. Este pe locul 2 în Serie A, însă are doar un punct sub rivala de astăzi, Inter, însă și un meci în plus.

Totuși, până la finalul sezonului mai sunt 14 etape, timp în care se poate întâmpla absolut orice.

Napoli este în formă de top, în acest an calendaristic fiind învinsă doar în Cupa Italiei, de Fiorentina. În Serie A, gazdele vin după 3 victorii consecutive, cu oponente mai modeste.

Pe teren propriu, Napoli este a doua cea mai bună echipă din Italia, având 8 victorii în 12 etape.

Mai există o variabilă: joi urmează, în Europa League, un blockbuster cu FC Barcelona, meci disputat în deplasare.

Însă, cu siguranță Napoli nu o să fie cu gândul acolo.

Un atu al trupei lui Spalletti poate să fie defensiva, cea mai bună din campionat.

Echipa de start probabilă a celor de la Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Inter, campioană doi ani consecutivi?

Inter mi se pare cea mai bună echipă din Italia. Este campioana en-titre, ocupă iarăși primul loc și are, de departe, cel mai bun atac din Serie A, cu 54 goluri marcate.

În plus, trupa din Milano are un meci în minus, pe care este posibil să-l câștige 3-0 la masa verde (deplasare la Bologna).

Forma gazdelor este bună, deși în ultimul meci de campionat au pierdut dureros, 1-2 cu marea rivală AC Milan.

Acolo, Internazionale mi s-a părut echipa mai solidă, a condus cu 1-0, însă spre final de meci a comis unele erori defensive. Din cauza acelui eșec, campionatul este relansat.

Miercuri, în Cupă, Inter a trecut foarte ușor de AS Roma, 2-0, prin golurile lui Dzeko și Sanchez.

Este posibil să se resimtă o oarecare oboseală, comparativ cu adversarii lor, cei care au avut o săptămână liberă.

Inclusiv Inter este angrenată în cupele europene.

Miercuri, “nerazzurri” joacă pe terenul lui Liverpool, partidă la fel de importantă ca și aceasta.

Astfel, sezonul oaspeților se poate juca în următoarele săptămâni. Dacă în Champions League pornesc clar cu șansa secundă, în campionat sunt favoriți la titlu, putând să-l piardă doar pe mână proprie.

Bastoni este suspendat.

Echipa de start probabilă a celor de la Inter Milano: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Perisic; Martinez, Dzeko.

Pariul merge pe ideea unui meci spectaculos. Peste 2.5 goluri are o cotă atractivă de 1.83, care în mod normal ar trebui să fie jucată single.

Gaz Metan Mediaș – CFR Cluj. Vine în sfârșit victoria?!

Gaz Metan Mediaș este una dintre cele mai slabe echipe din Liga 1, și implicit una dintre candidatele la retrogradare.

Mediaș a început anul excelent, o victorie 1-0 la UTA, însă apoi a scăzut drastic nivelul.

În singurul meci de pe teren propriu au remizat 1-1 cu Rapid, partidă modestă de ambele părți.

Iar etapa trecută, Gazul a pierdut 0-2 la Sepsi, întâlnire în care practic nu au existat pe teren, fiind dominați categoric. Ca o exemplificare, nu au avut șut pe poartă.

CFR Cluj este disperată. Nu doar că avansul față de FCSB a scăzut la 6 puncte (în practică 3 puncte), însă CFR nici măcar nu mai este favorită la titlu.

Programul rămâne unul greu, iar rezultatele pozitive sunt inexistente.

CFR nu are nicio victorie în acest an, acumulând doar 4 puncte, după 4 rezultate de egalitate.

Este drept că trupa lui Dan Petrescu a avut mult ghinion. Cu FCSB și Craiova a fost egalată în prelungiri, iar cu UTA și Botoșani a dominat destul de clar, însă nu s-a putut desprinde.

Este timpul ca CFR Cluj să câștige un meci. Cred că diferența între cele două loturi este enormă, fiind momentul ideal pentru o relansare a încrederii.

2 solist are o cotă atractivă de 1.55, acesta fiind pontul zilei de sâmbătă.

Villarreal – Real Madrid, meciul săptămânii în Spania

Villarreal ocupă poziția a 6-a, având șanse destul de bune de a prinde un loc de cupe europene. “Submarinul galben” poate spera chiar la o prezență în top 4, distanța până la Barcelona fiind minimă, de 3 puncte.

Astfel, până în acest moment, sezonul poate să fie caracterizat drept unul reușit.

Forma gazdelor este bună, etapa trecută câștigând 2-0 pe un teren foarte greu, la Betis Sevilla.

Pe teren propriu, Villarreal are doar 2 eșecuri în 12 partide, iar acum poate să se gândească la un nou rezultat pozitiv.

Real Madrid este aproape campioană. Trupa lui Ancelotti este pe primul loc, având 6 puncte peste Sevilla.

Distanța nu pare enormă, însă Real are multe avantaje, în special dacă ne raportăm la experiența lor și a antrenorului.

Forma oaspeților este medie. Au remizat 2-2 acasă cu Elche, apoi au fost eliminați din Cupă, după un eșec dramatic la Bilbao, 0-1, gol venit în minutul 90.

Etapa trecută, “Los Blancos” au câștigat chinuit, 1-0 cu Granada, meci dominat totuși în totalitate.

Există o variabilă foarte importantă: marți, Real se deplasează la PSG pentru întâlnirea șoc a optimilor Champions League.

Este posibil ca jucătorii să fie deja cu gândul acolo.

Mizez așadar pe gazde. 1x are o cotă bună de 1.50, pe care o puteți găsi la toate casele de pariuri de top licențiate.



