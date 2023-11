(P) Cum să vă compuneți ținute moderne de sezon cu shackets pentru bărbați

Moda pentru bărbați tinde să exprime sentimente de putere, autoritate și protecție față de purtător, așa că, ținând cont de sfaturile noastre, veți reuși și dumneavoastră să vă integrați rapid în această categorie de domni. Printre cele mai atrăgătoare geci de bărbați ale acestui sezon se numără jachetele tip shacket. Această denumire provire de la legarea cuvintelor „shirt” și „jacket” din engleză. Shacket este un tip de geacă groasă, căptușită la interior cu o pânză din bumbac, ce se remarcă datorită modelului în carouri sau pătrățele. Acest stil de îmbrăcăminte provine de la job-ul de jumberjack și anume, tăietor de lemne. De-a lungul timpului, tăietorii de lemne din vest s-au remarcat prin stilul lor dezordonat dar foarte atrăgător. Ei purtau cămăși bărbătești în carouri de diverse culori, mulate pe corp, care le ofereau doamnelor cea mai frumoasă priveliște către brațele lor. De aici și senzualitatea pe care o veți exprima atunci când veți purta un shacket. O astfel de geacă pentru bărbați cu siguranță va întoarce toate privirile.

Pentru a avea un stil de îmbrăcăminte pe cinste, vă recomandăm să alegeți geaca shacket cu lungimea până în talie. Aceasta nu numai că vă va pune fizicul în lumina reflectoarelor, dar vă va și scoate în evidență ținuta. Această geacă pentru bărbați se remarcă prin buzunarele multiple din zona pieptului, care vă vor permite să transportați în siguranță toate obiectele dumneavoastră de uz zilnic. Vă veți putea ține sub supraveghere portofelul, cheile de la mașină și telefonul tot timpul. Totodată, trebuie să țineți cont că aceste geci se încheie cu nasturi. Ele se aseamănă foarte mult ca înfățișare cu o cămașă obișnuită, însă diferența o face materialul din care sunt confecționate și confortul pe care îl oferă la purtare. Veți putea găsi în magazinele de modă de pretutindeni shackets atât simple cât și cu glugă detașabilă. Astfel, veți îmbina stilul classy cu cel dezordonat, după cum vă menționam și mai devreme, și veți surprinde cu fiecare apariție. Puteți asorta o astfel de geacă foarte ușor. Purtați tricoul, bluza sau hanoracul preferat pe dedesubt, pentru un plus de stil, alături de cei mai confortabili blugi sau pantaloni casual de care dispuneți. De asemenea, mai puteți îmbina această geacă pentru bărbați și cu stilul sporty, purtând pantaloni de trening într-o culoare complementară. Și dacă tot am pomenit de culori, haideți să vă spunem și care sunt nuanțele acestei toamne.

Ca să obțineți cele mai atrăgătoare ținute de sezon, purtați cu încredere următoarele culori de toamnă: roșu – pentru a inspira putere și pasiune, portocaliu sau bej – pentru a inspira calmitate și protecție, verde – pentru a vă arăta pasiunea pentru aventură și natură, sau gri – pentru a inspira relaxare. Acest cinci culori ale toamnei 2023 se vor asorta de minune ținutelor în tonuri neutre, pământii sau simple, cum sunt negrul și albul. Indiferent că mergeți la facultate, la birou sau poate ieșiți în oraș cu persoanele dragi, shackets vă vor sta la dispoziție pentru a vă crea un stil cât mai masculin. Iar pentru ca outfitul dumneavoastră să fie complet, nu ezitați să purtați și șepci moderne, beanie-uri brodate sau borsete folositoare atunci când ieșiți din casă. Nu numai că vă veți simți super confortabil cu ajutorul acestor accesorii, dar veți și inspira stil și rafinament la fiecare pas.

Acestea fiind spuse, iată-ne ajunși la final. Sperăm că articolul nostru v-a fost de folos și că acum aveți încredere să alegeți o astfel de geacă de bărbați pentru sezonul rece. Pentru și mai multe sfaturi de asortare, nu ezitați să navigați mediul online. Vă dorim happy shopping!