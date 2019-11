Tara Galilor - Ungaria, meciul decisiv pentru ultimul bilet spre turneul final! 19 echipe s-au calificat la EURO 2020 - cum arata urnele valorice

19 reprezentative s-au calificat deja la EURO 2020, ultimul loc urmand a fi completat azi.

In ultima etapa a preliminariilor pentru Campionatul European, Tara Galilor si Ungaria se intalnesc intr-un meci decisiv: cine castiga meciul de la Cardiff, merge la EURO! Totusi, daca meciul se termina egal, Slovacia intra in cursa calificarii, dar are nevoie de un succes acasa cu Azerbaijan.

Croatia este deja calificata din Grupa E, cu 17 puncte, fiind urmata in clasament de Ungaria (12p), Tara Galilor (11p) si Slovacia (10p).

Ryan Giggs, selectionerul galezilor, spera sa se poata baza inca din startul meciului pe cuplul Bale-Ramsey. Cei doi nu au avut evoluat foarte mult in ultima vreme, Bale jucand doar o ora in ultima partida, in schimb ce Ramsey doar 30 de minute.

Meciul de diseara va fi arbitrat de romanul Hategan.

Cele 19 echipe calificate pana acum: Austria, Belgia, Croatia, Cehia, Danemarca, Anglia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia si Ucraina.

Alte 4 echipe vor completa tabloul de 24 in urma play-off-ului Nations League din luna martie.

Tragerea la sorti a grupelor pentru EURO 2020 va avea loc la Romexpo, in Bucuresti, pe 30 noiembrie.

Grupele valorice:

Urna 1: Italia, Anglia, Belgia, Spania, Ucraina, Franta/Germania sau Olanda

Urna 2: Franta/Germania sau Olanda, Elvetia, Croatia, Polonia, Rusia, Portugalia/Olanda sau Germania

Urna 3: Portugalia/Olanda sau Germania, Turcia, Danemarca, Austria, Suedia, Cehia/Ungaria sau Tara Galilor sau Slovacia

Urna 4: Cehia/Ungaria sau Tara Galilor sau Slovacia, Finlanda, castigatoare play-off Divizia A, castigatoare play-off Divizia B, castigatoare play-off Divizia C, castigatoare play-off Divizia D