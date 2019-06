Pierdere URIASA pentru Cosmin Contra! Alexandru Chipciu e eliminat cu Malta si rateaza meciul cu Spania

Romania a ramas in 10 din minutul 81!

Alexandru Chipciu va rata meciul cu Spania din preliminariile EURO 2020, care se va desfasura in toamna, la Bucuresti.

Romanul a incasat doua galbene in meciul cu Malta si a parasit terenul in minutul 81! Ambele cartonase au fost luate de Chipciu cand scorul era 3-0 pentru nationala lui Contra.

Jucatorul a luat galben in minutele de prelungire ale primei reprize (min. 45+2) si in finalul meciului (min. 81).

Alexandru Chipciu e unul dintre cei mai buni jucatori ai Romaniei in ultimele meciuri ale nationalei si in mandatul lui Cosmin Contra. Acesta a fost repro filat ca fundas dreapta in meciurile cu Norvegia si Malta.

Alexandru Chipciu este, in prezent, legitimat la Anderlecht, insa clubul nu vrea sa-l mai pastreze pe roman. Acesta este nevoit sa-si gaseasca o noua echipa pentru a juca in continuare la nivel inalt.