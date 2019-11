Gestul fantastic al lui Nistor la Madrid! I-a lasat interzisi pe fanii romani! Ce a facut cand toti jucatorii se ascundeau de rusine in vestiar

Romania a pierdut cu 0-5 in fata Spaniei in ultimul meci al nationalei din preliminariile EURO 2020.

Chiar daca Romania a pierdut cu 0-5 in fata selectionatei iberice, dupa ce ratase calificarea directa la EURO 2020, un suporter roman a fost extrem de fericit la finalul partidei.

Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, a venit la el si i-a oferit tricoul lui.

"Cel mai frumos si apreciat gest facut de catre un jucator al Romaniei pe Wanda Metropolitano: cursa de 50 de metri ca sa-mi dea mie tricoul lui! Si daca castiga Romania, nu ma facea asa fericit! Respect, capitane!", a scris suporterul.

Romania a pierdut 0-2 cu Suedia si 0-5 cu Spania in ultimele partide din preliminariile EURO 2020. Totusi, nationala tarii noastre mai are sanse sa ajunga la turneul final dupa meciurile din Nations League, programate in luna martie a anului viitor.