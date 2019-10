Declaratia care ne da sperante! "Mergem acolo cu gandul asta!" Obiectivul spaniolilor in preliminariile EURO 2020

Din articol CLASAMENTUL GRUPEI F

Spania a facut 1-1 cu Norvegia, dupa ce au primit gol din penalty in minutul 90+4.

Robert Moreno, selectionerul ibericilor, a explicat dupa meci ca astepta un alt joc din partea elevilor sai, mai ales dupa ce au intrat in avantaj in partida.

"Mi-a placut atitudinea echipei mele, dar mi-as fi dorit sa pierdem mai putine mingi si, mai ales, sa nu ne pierdem rabdarea. Ei au jucat mai putin direct decat ne asteptam noi sa o faca. Cred ca ne-am creat ocazii bune de gol, in special pentru a marca si a doua oara, dar cel mai important era sa tratam altfel faza defensiva la scorul de 1-0", a spus Rober Moreno.

Selectionerul Spaniei a declarat ca va merge in Suedia sa invinga cu orice pret, pentru ca-si doreste sa faca 28 de puncte in grupa. Promisiunea lui Moreno ne da sperante si noua, pentru ca Romania are nevoie de victoria Spaniei.

"Mergem la Solna sa castigam, vrem 28 de puncte in aceasta grupa! Dar, daca nu reusim, sper sa putem face 26, macar 25", a completat selectionerul iberic.

Romania a invins Insulele Feroe cu 3-0, iar echipa antrenata de Cosmin Contra va intalni Norvegia, marti, de la 21:45, in direct la PRO TV!

