"Cel mai infricosat comentariu de meci!" Mihai Mironica despre o intamplare complet necunoscuta: "M-au sunat suporterii Stelei. Am strecurat niste injuraturi de revolta"

Ca tot se apropie un FCSB - CFR, o amintire de neuitat de pe stadion cu cele doua echipe. Ma mai trec fiori si acum...

In urma cu 10 ani, am fost in Olanda sa comentez meciul dintre PSV si CFR Cluj din Europa League. Tot atunci a jucat si Steaua, tot in Olanda, si tot in Europa League, la Enschede.

Peluzarii de sud, dar si de alte puncte cardinale, inca nu avusesera revelatia in masa ca acea echipa nu e Steaua. Erau alaturi de ea, ca si Talpan, de altfel. Toti o numeau Steaua, toti o sustineau. Inca nu lovise molima de ipocrizie printre ultrasii care mergeau atunci alaturi de Steaua prin Europa pentru ca apoi sa spuna ca nu e Steaua. Curat murdar, coane Florica (Talpan).

Am calatorit atunci spre Olanda intr-un avion in care erau si suporteri stelisti. Am discutat cu ei pe drum, ba chiar, la un moment dat, le-am lasat si numarul de telefon.

Suporterii Stelei erau atunci in plin razboi cu patronul clubului, Gigi Becali. Il contestau violent peste tot si asta planuiau si in Olanda. Clubul stia asta si astfel Steaua n-a cerut niciun bilet pentru fanii sai la acea partida.

Politia olandeza i-a interceptat pe suporterii romani ajunsi la Enschede si i-a scos din oras. A incercat astfel sa previna manifestari violente.

In acest timp, eu eram la Eindhoven cu CFR. Trecuse un an de cand comentasem pe Olimpico fantastica victorie a echipei clujene cu AS Roma, in Champions League. Cand CFR a iesit pe teren la inspectarea gazonului, presedintele Iuliu Muresan m-a reperat in inaltul tribunei, goale in acel moment, si m-a salutat entuziast. Eram considerat un purtator de sansa pentru trupa clujeana dupa izbanda de la Roma.



Cand se apropia inceputul partidei de la Eindhoven, a venit un tehnician olandez de sunet la masa mea de comentariu si m-a intrebat: “mono ok?” N-am inteles ce a vrut sa ma intrebe, dar cum facusem deja probe cu regia din Bucuresti si fusese totul ok, i-am spus ca e ok.

Eram cu castile pe urechi. Microfonul la care urma sa comentez meciul era atasat de ele. Imi suna telefonul. Misc o casca de pe o ureche si raspund la telefon. Pe cealalta casca, de pe cealalta ureche, ma asteptam sa aud cand voi fi atentionat din regie ca incepe transmisia.

Erau suporterii Stelei la telefon, furiosi ca au fost scosi cu forta din Enschede. Imi cereau sa-i ajut. Le-am promis ca o s-o fac. Eram revoltat ca in secolul 21 un grup numeros de oameni poate fi evacuat cu forta dintr-un oras. Am strecurat si niste injuraturi de revolta in conversatie. La un moment dat, le-am spus ca trebuie sa inchid ca-mi incepe meciul. Si cand am pus si cealalta casca pe ureche...

... l-am auzit pe colegul meu producator urland ca a inceput transmisia de jumatate de minut sau ceva de genul. Am inghetat. Microfonul mi-a fost mereu aproape de gura. Ma gandeam ca publicul a auzit ce spuneam la telefon. Iti dai seama, pornesti televizorul si-l auzi pe comentator spunand nervos lucruri despre altceva, strecurand si niste injuraturi printre cuvinte...

Atunci am inteles ce a vrut sa spuna tehnicianul olandez cu “mono ok?”. Ma intreba daca e ok ca voi auzi doar intr-o casca. Degeaba am tinut eu o casca pe o ureche, sunetul venea doar in cealalta casca pe care o indepartasem pentru a vorbi la telefon.

Am comentat gatuit de spaima prima repriza. La pauza am intrebat in regie, dar mi s-a spus ca nu s-a auzit nimic in neregula pe post la inceputul partidei. N-am crezut in totalitate, ma gandeam ca vor sa ma menajeze pentru repriza a doua. Abia dupa meci am fost convins ca n-a fost nimic in neregula.

Colegul meu genial de la sunet, Cristi Laceanu, nepotul marelui rapsod popular Ion Laceanu, a simtit ca e ceva in neregula pentru ca nu reactionez la numaratoarea inversa si nu a “ridicat” vocea mea în direct. A lasat caile jos. Si astfel m-a salvat de la pieire.

Cat despre ultrasii Stelei, atunci imi cereau ajutorul. Apoi, tot pe acel numar de telefon m-au amenintat, injurat pentru ca ceream pedepsirea Stelei in scandalul “Valiza”. Iar acum ma injura ca spun despre acea echipa ca era Steaua. Natura umana este fascinanta...