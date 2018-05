OPINIE / Gabriel Chirea despre asediul asupra casei tenisului romanesc: "Nu cred ca MTS si PMB sunt in stare sa administreze Arenele BNR"

In ultimele luni, Banca Nationala a Romaniei se gaseste sub un asediu politic teribil. Daca cetatea cade, Ministerul Tineretului si Sportului sau Primaria Municipiului Bucuresti ar intra in posesia mult ravnitelor Arene BNR.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

De Gabriel Chirea



Un proiect de lege, care apartine senatorilor PSD si are sprijinul vicepremierului Paul Stanescu, dar si pe cel al Ministerului Sportului, vrea sa treaca arenele de tenis si stadionul de fotbal din Parcul cu Platani, care valoreaza 35 de milioane de euro, din proprietatea Bancii Nationale a Romaniei la Ministerul Tineretului si Sportului sau la Primaria Municipiului Bucuresti. Politicienii social-democrati sustin ca, prin acest transfer, arenele vor reveni in circuitul sportiv, in urma unor investitii importante suportate din bugetul de stat, iar BNR va primi in compensare transferul unor cladiri si terenuri. Tangential, in chestiune este implicat si Ion Tiriac, care a initiat "atacul la baioneta" asupra Bancii Centrale si a strans o lista de semnaturi de la mai multi tenismeni prezenti si trecuti, printre care Simona Halep, Ilie Nastase, Horia Tecau, Andrei Pavel sau Virginia Ruzici. De asemenea, avocatii sai au inceput, in decembrie 2017, un proces la Judecatoria Bucuresti ce are ca miza scoaterea Arenelor BNR din proprietatea institutiei conduse de Mugur Isarescu.

La prima vedere, chestiunea pare simpla. Arenele BNR se afla intr-o stare de conservare prelungita, deoarece oficialii BNR sustin ca nu pot investi financiar in arena, pentru ca, dupa intrarea in Uniunea Europeana, suntem semnatari ai unor tratate care spun foarte clar ca Bancile Centrale nu mai pot din punct de vedere legal sa investeasca in alte proprietati in afara de cele utilizate pentru sustinerea activitatii lor. Intr-o tara normala, alta decat Romania, rezolvarea ar fi facila. Guvernul Romaniei, prin MTS, sau Primaria Bucuresti ar prelua administrarea bazei sportive, ar investi cu cap cateva milioane de euro pentru consolidarea (nu are aviz de functionare din partea ISU) si pentru cosmetizarea sa si ar gasi imediat un chirias pentru stadionul de fotbal, cel mai probabil FCSB sau Dinamo, iar arena de tenis ar fi modernizata ca sa gazduiasca turneul domnului Tiriac, care s-a mutat, incepand cu 2017, la Budapesta.

Asta intr-o tara normala. In Romania, trebuie sa amintim cateva lucruri. In primul rand, Arenele BNR se intind pe 17 hectare de teren in Cotroceni, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere rezidentiale din Bucuresti, intr-un areal in care se mai gasesc sediul Ministerului Apararii, hotelul Marriott, sediul LPF, Palatul Parlamentului, Parcul Romniceanu sau Spitalul "Theodor Burghele", iar 1 metru patrat de teren neconstruit in zona este tranzactionat cu sume cuprinse intre 1.500 si 2.000 de euro. Si, din 1991 si pana astazi, BNR nu a construit acolo un cartier de vile sau blocuri de birouri, a conservat cat a putut de bine parcul si locatiile sportive, iar guvernatorul Isarescu, in ciuda fitilurilor bagate, nu s-a plimbat acolo cu ATV-ul sau snowmobilul.

In al doilea rand, sigur, Ion Tiriac este un fost tenismen renumit si un prolific manager de jucatori si turnee, dar este si cel care cu putina vreme in urma spunea ca "eu intre hot si prost, prefer hotul" sau ca are ca motto in afaceri ca nu investeste 1 euro fara sa scoata 10. Tot Tiriac este cel care a fost amendat, prin firmele sale, pentru ca a defrisat cateva sute de copaci in Padurea Baneasa pentru a contrui un cartier rezidential. Acelasi cartier rezidential a fost adulmecat de DNA pentru ca ar fi primit o finantare de cateva milioane de euro din fonduri europene de la Ministerul Dezvoltarii condus de Elena Udrea, pentru constructia complexului turistic si de agrement, care nu ar fi fost utilizat pentru scopul in care a fost construit (dezvoltarea turismului in zona Capitalei), ci ar fi adus beneficii doar cartierului rezidential de lux.

Acelasi Tiriac este cel care, incepand cu 2015, a fost in centrul unui scandal de proportii in Spania, autoritatile iberice aplecandu-se asupra modului in care primaria Madridului a incheiat un contract cu o companie a omului de afaceri roman privind organizarea anuala a unui turneu de tenis. Mai precis, dupa ce municipalitatea a investit aproape 300 de milioane de euro in complexul sportiv La Caja Mágica, acesta a fost concesionat pana in 2022 catre firma lui Tiriac, pentru a organiza Madrid Open. Jurnalistii si autoritatile au tras un semnal de alarma ca, in timp ce arena se afla in proprietatea municipalitatii, ea este folosita spre beneficiul unei companii private, care ar fi avut sediul intr-o tara considerata paradis fiscal, ceea ce i-ar permite sa faca anual profituri de zeci de milioane de euro, dar sa plateasca taxe de doar cateva zeci de mii de euro.

In al treilea rand, MTS este condus de Ioana Bran, o tanara de 31 de ani, cu mai multa experienta in afacerile cu alcool decat in managementul sportiv, care se afla in ultimele luni in centrul unui scandal mediatic, dupa ce si-ar fi pus doi consilieri sa sune si sa puna intrebari "la fileu" in timpul unei emisiuni de radio la care era invitata. Nu se stie cat de eficienta ar fi o trecere a Arenelor BNR din administrarea BNR in cea a MTS, in conditiile in care institutia care organizeaza sportul din Romania a fost in ultimii ani in centrul unor atentionari ale Curtii de Conturi si ale DNA in ceea ce priveste modul in care au fost administrate bugetele si proprietatile avute la dispozitie sau in care s-au facut angajarile. In plus, fara ajutorul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), investitiile MTS in bazele sportive proprii au fost anemice si s-au axat mai mult pe conservarea acestora decat pe modernizari.

In al patrulea rand, Primaria Municipiului Bucuresti este cea care, de-a lungul ultimilor aproape 30 de ani, a calcat in picioare tot ceea ce a insemnat norme de urbanism si amenajare a teritoriului, autorizatii de constructie, retrocedari sau investitii cu cap in infrastructura, asa ca trecerea Arenelor BNR in administrarea sa nu poate decat sa ne dea fiori reci pe sira spinarii. Tot PMB este cea care a platit un pret aproape dublu pentru constructia Arenei Nationale si de 10 ani se screme sa duca la bun sfarsit modernizari ale Salii Polivalente si ale Patinoarului "Mihai Flamaropol". De fapt, de foarte multi ani, inclusiv in cei aproape doi de cand Gabriela Firea ocupa functia de primar, nu s-a construit in Capitala nimic notabil pentru sportul romanesc si cel bucurestean. Sigur, CSM Bucuresti are in acest an un buget de 15 milioane de euro, dar aceste cheltuieli intra mai degraba la capitolul risipa, nu la investitii. In ultimii ani, PMB a parut ca se da peste cap ca sa faca tot ce nu era neaparat necesar (targuri, concerte, statui, firme municipale etc.) si sa evite rezolvarea problemelor cu adevarat importante (spitale, scoli, drumuri, trafic, poluare, spatiu verde, modernizare retelelor de apa, canalizare si energie termica, transport in comun etc.). E greu de crezut in acest moment ca salvarea Arenelor BNR poate sa vina din partea unei primarii, care s-a remarcat in ultimul timp doar prin alocarea de sume nebunesti pentru construirea Catedralei Neamului, daruirea de cupoane pentru biciclete, cumpararea de telefoane si laptopuri de mii de lei pentru cei incadrati in firmele municipale, sporirea numarului de angajati pana la un nivel la care primeaza plata salariilor si nu investiiile, plus scandaluri si amenintari.

In acest moment, oricat s-ar investi in lobby-ul anti-BNR, nu cred ca o smulgere pripita a Parcului cu Platani din proprietatea Bancii Centrale ar aduce un beneficiu pentru sportul romanesc. E greu de crezut ca statul roman, cel care nu a fost in stare sa construiasca pana acum absolut nimic din dosarul asumat pentru Euro 2020, poate sa aduca o imbunatatire in urmatorii 5 ani acestei superbe baze sportive, pe care, de bine, de rau, BNR nici nu a distrus-o si nici nu a aruncat-o pe masa rechinilor imobiliari. Fara sa se prezinte clar cine si cum o va administra si ce investitii se pregatesc pentru ea, ar fi mai bine sa ramana, cel putin temporar, in stadiul actual de conservare.