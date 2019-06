OPINIE / "Daca nu luam puncte Angliei si Frantei, Croatia ramane doar un sparring partner pe care l-am invins!"

Desi am invins Croatia, abia dupa meciul cu Anglia ar trebui sa stim, de fapt, unde ne aflam.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Victoria cu 4-1 contra Croatiei a fost mult mai grea decat arata scorul. Cu doua goluri venite in mod providential in primele 15 minute, cu doua reusite validate de VAR (penalty, anulare offside), cu echipa noastra rupta in multe momente ale jocului in doua jumatati aflate la 20-30 metri una de alta, cu ocazii mari ratate de croati, cu Josip Brekalo, golgheterul croatilor din preliminarii (7 goluri / Wolfsburg), schimbat in urma unei accidentari in minutul 14 si cu o aparare foarte slaba in fata, poate cea mai slaba de la acest turneu final, dupa cea a Serbiei, (le-a trebuit o repriza ca sa acopere „gaura” imensa de pe flancul drept, ca sa apara alta pe cel stang), partida nu a fost o simpla plimbare prin parc si Radoi&co. nu ar trebui sa se culce pe o ureche inaintea dificilei intalniri cu Anglia.

Mai ales ca Anglia o fi pierdut in fata Frantei, dar a aratat o energie, o dezinvoltura si o forta de joc extraordinara, la nivelul multor echipe de seniori cu pretentii, chiar impotriva uneia dintre favoritele la castigarea turneului. Daca a pierdut, a facut-o in urma unor greseli individuale, dar grupul este unul puternic si, daca a dominat minute bune Franta, poate baga in corzi orice alt adversar. In cursa de a ingramadi elogii la picioarele „tricolorilor mici”, unii au uitat poate ca greul abia acum incepe si ca mai avem de infruntat doua „masini de fotbal”, care ar putea domina autoritar orice echipa de seniori din Liga 1. Si, in anumite conditii, poate ca s-ar lupta de la egal la egal cu nationala mare a lui Contra, Stanciu si Sapunaru.

Anglia e o echipa mai completa decat Croatia, iar la aceasta partida vom vedea daca si cum este posibil ca individualitatile noastre sa invinga individualitatile englezilor, dar si o echipa mult mai bine articulata. Dupa meciul cu Croatia, multi au ezitat sa se mai uite si pe statistica partidei. Aceasta spune ca croatii ne-au fost superiori la posesie (55% vs. 45%), la numarul de pase (499 vs. 388), la numarul de pase complete (418 vs. 308), la acuratetea paselor (84% vs. 79%), la numarul de cornere (8 vs. 1) si la offside-uri (3 vs. 0), in timp ce noi am dominat la capitolele suturi spre poarta (19 vs. 15), suturi pe poarta (7 vs. 3), faulturi (19 vs. 10), mingi recuperate (41 vs. 39) si cartonase galbene (3 vs. 1). Altfel spus, croatii au dominat jocul si au tinut mai mult de minge, dar noi am fost mai agresivi in dueluri si ne-am creat mai multe ocazii pe contraatac. Cu Anglia, insa, va fi mai dificil sa iesim din duelurile unu la unu fara sa ne expunem la primirea multor cartonase galbene si, in final, rosii, iar ocaziile probabil ca vor fi mai putine si trebuie speculata orice bresa ca sa marcam.

Ideea e sa nu cadeam, dupa acest meci, indiferent de rezultat, in cealalta extrema, pentru ca exista o vorba care spune ca „romanul face nunta dupa victorie si inmormantare dupa infrangere”. Dar, intr-o tara in care pe sportivii (si echipele) mari ii numeri pe degete, exista mereu tentatia sa ii ridici prematur pe unii dintre ei ca sa aiba de unde sa cada cu mai mult zgomot. Oricum, actuala generatie U21 si-a indeplinit obiectivul: s-a calificat la turneul final al unui Campionat European si nu va iesi pe ultimul loc in grupa. Diferenta este daca va fi tinuta minte ca o generatie buna sau ca una care va ramane in istorie.