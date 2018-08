"Intoarcerea regelui" | Florian Ceafalau, despre revenirea lui Daniel Ghita in ring

Revenirea lui Daniel Ghita este transmisa LIVE de PRO TV, pe 15 septembrie.

Dupa succesul galei lui Catalin Morosanu, care a consemnat revenirea kickboxingului pe PRO TV, fanii acestui sport au o noua veste buna. Cel mai bun kickboxer roman din istorie isi face revenirea in ring, meciul urmand a fi transmis, de asemenea, de PRO TV.



Sintagma "cel mai bun" este de multe ori relativa, insa succesul se masoara, ca in orice sport, dupa valoarea celui mai mare titlu din palmares si dupa adversarii cu nume invinsi de-a lungul timpului.

Sunt mai multi luptatori care aspira la acest titlu, insa palmaresul lui Daniel Ghita in ring arata 5 ani in care luptatorul roman a fost in top, in elita, intre cei mai buni luptatori de pe planeta, intr-o perioada in care inca mai respiram era de aur din K-1.

Cele mai mari performante ale lui Daniel Ghita au fost cucerirea titlului mondial It's Showtime, in 2012, promotie ce a devenit apoi GLORY, circuitul care reprezinta in acest moment elita kickboxingului mondial.

Un alt moment extrem de important pentru Daniel Ghita a fost piramida GLORY din decembrie 2012, cand romanul a castigat 3 meciuri in aceeasi seara si a pierdut apoi in fata lui Semmy Schilt, in finala. In acel turneu de 16 oameni au participat, pe langa Schilt si Ghita, nume mari ca Rico Verhoeven, Gokhan Saki, Remy Bonjasky, Errol Zimmerman sau Peter Aerts.

Doi ani mai tarziu, Daniel se retragea din kickboxing, dupa doua meciuri cu actualul greu care domina kickboxingul, Rico Verhoeven. In palmares a lasat un titlu mondial, dar si victorii in fata unor nume ca Errol Zimmerman, Anderson Silva, Sergei Laschenko, Hesdy Gerges, Serghei Kharitonov sau Freddy Kemayo.

Pe 15 septembrie, Ghita revine in ring intr-o gala in Belgia, unde va da piept cu Luis Tavares, campionul mondial al circuitului Enfusion! Meciul va fi transmis in direct de PRO TV. O noua sansa de a scrie istorie pentru Daniel si pentru Romania!