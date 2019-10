Badr Hari, umilit la conferinta de presa de Rico! "O sa plangi iar? Auuu ma doare mana" :)) VIDEO

Cei doi luptator se bat in decembrie.

Badr Hari si Rico Verhoeven se bat pe 21 decembrie, in cel mai tare meci de kickboxing din ultimii ani. Rico l-a facut TKO pe Badr Hari in urma cu 3 ani, dupa ce i-a fracturat antebratul in urma unor lovituri de picior.

Cei doi au participat la conferinta de presa de dinaintea meciului, avand mai multe momente incinse. La un momentdat, Badr Hari a dat cu pumnul in masa si i-a promis lui Rico un KO in revansa, asta dupa ce Rico a reusit sa il enerveze pe marocan.

Campionul GLORY, Rico Verhoeven l-a "invins" categoric pe Badr Hari in conferinta de presa. Acesta i-a adus aminte ca a inceput sa se planga dupa primul meci. "Ce o sa mai spui acum? O sa incepi sa plangi iar? Au ma doare mana, au ma doare stanga, au ma doare dreapta. Care o sa te mai doara acum?".

Badr Hari a incercat sa para impasibil la replicile lui Rico, insa acesta i-a intrat evident pe sub piele. "Ai nevoie de o armata sa intri in ring, dar cand suntem acolo, vom fi doar noi doi. O sa gasesti o varianta sa renunti iar, nu?", i-a spus Rico.

In replica, marocanul l-a injurat de mai multe ori si i-a spus ca este un actor si nu un luptator!

Vedeti mai jos conferinta dintre cei doi: