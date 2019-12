Revansa dintre Badr Hari si Rico Verhoeven e sambata asta. Florian Ceafalau raspunde la 3 intrebari inainte de marele meci!

Vezi cine are prima sansa sa castige.

Trei ani au trecut de la primul meci dintre Badr si Rico. In decembrie 2016, Rico ii rupea antebratul lui Badr Hari cu mai multe lovituri de picior si castiga in runda a doua prin KO.

Am spus-o si atunci si o repet acum. Badr Hari nu mai este marocanul care ne-a cucerit pe toti in tinerete. Cariera lui s-a incheiat in 2012, cand a intrat prima data la puscarie. Anul petrecut dupa gratii si-a lasat amprenta definitiv asupra fizicului sau.

Chiar daca arata bine la exterior, Badr are "motorul" uzat, drept dovada fractura suferita in primul meci. Dupa ce a revenit in ring in 2013, Badr a legat o serie de victorii cu veterani trecuti de mult de prima tinerete, ca Ignashov, Leko sau Graham, iar de la meciul cu Rico din 2016, a mai avut o singura confruntare, cu Gerges, in 2018, meci dupa care a fost suspendat pentru doping.

In aceasta perioada, Rico si-a mentinut suprematia la categoria grea, invingandu-i pe Lazaar, Silva, Ben Saddik, Brestovac si Guto.

Iata mai jos raspunsul la 3 intrebari esentiale inainte de revansa.

Cine castiga?

La fel ca in 2016, avem un meci intre un fost mare luptator, aflat pe o panta descendenta de 7 ani, si un campion tanar, in varful carierei. Daca ar fi sa estimez in procente sansele celor doi, as spune 70-30 pentru Rico.

Poate Badr sa il invinga pe Rico?

Este clar ca Badr are sanse, insa foarte mici. Practic, singurul mod in care Badr poate castiga acest meci este prin KO, fiind greu de crezut ca un marocan imbatranit poate tine pasul timp de 5 runde cu Rico, lucru pe care nu l-a reusit nimeni pana acum.

La ce sa ne asteptam?

Va fi un meci extrem de tensionat, in care Badr Hari va cauta lovitura de KO, iar Rico va duce meciul "safe" pana in rundele a patra si a cincea, unde diferenta de pregatire fizica dar si de ritm isi vor spune cuvantul. Nu cred insa ca Badr mai are viteza din tinerete iar sansele sa il surprinda pe Rico sunt destul de meci. In schimb, Rico va duce un meci de uzura cu Badr, urmand sa forteze o victorie prin KO doar in runda a cincea, daca va fi cazul. Daca lui Badr nu ii cedeaza fizicul iar, merg pe o decizie pentru Rico.