CRAIOVA - VIITORUL 1-2 | Reactia lui Gica Hagi dupa ce Viitorul a prins Europa League de pe locul 3 si ce a spus despre vanzarea fiului sau, dupa anuntul ca "e ultimul meci al lui Ianis in Liga I"

Viitorul a castigat cu 2-1 la Craiova si a incheiat campionatul pe locul 3. Viitorul va juca in preliminariile UEFA Europa League. Singura sansa a Craiovei sa joace si ea in cupele europene este ca Viitorul sa ia si Cupa.

Inaintea meciului din Banie, castigat in cele din urma de Viitorul cu 2-1, Cristian Bivolaru, directorul general al clubului de la Ovidiu, a spus ca "din pacate, cred ca este ultimul meci al lui Ianis Hagi in Liga I". La final, Gica Hagi a refuzat sa comenteze si a spus ca va vorbit despre posibila vanzare a lui Ianis abia dupa finala Cupei Romaniei.

Gica Hagi: "Am batut cea mai completa echipa! De Ianis vorbim dupa finala Cupei"

"Sunt multumit de acest loc trei, cum sa nu fiu? La cum eram in noiembrie si decembrie!

Am facut un meci mare, dar in repriza a doua. In prima repriza nu am avut tonusul si spiritul potrivit. Craiova e o echipa buna. Noi am fost mai agresivi in repriza a doua, am pus presiune, asa au venit si golurile.

A fost un meci pentru Europa, intre doua echipe cu pretentii. Cred ca nivelul a fost unul bun, pe un stadion bun, cu public bun. Pentru mine Craiova ramane clubul cel mai complet, pentru ca are de toate. Ma bucur ca noi i-am intrecut acum.



Jucam finala Cupei pentru noi, nu pentru Craiova. Noi ne gandim sa castigam un trofeu pentru club si atat! Cred ca vom face un meci mare in finala Cupei!

Mai avem o saptamana pana cand vom discuta despre Ianis sau despre alte plecari. Trebuie sa ne concentram la finala Cupei acum. Implinim 10 ani si ar fi extraordinar sa castigam si Cupa.

Dragus a avut si el momente mai dificile, ca orice tanar. Dar am vorbit, am discutat, a avut parte de sustinere din partea mea si a staffului. I-am spus ca trebuie sa joace de la simplu la complicat, am avut discutii individuale, el a inteles", a spus Gica Hagi.