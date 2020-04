Cum arata spitalul urias construit in Anglia in numai 9 zile! Cati bolnavi de coroanvirus va trata in fiecare zi

Unitatea medicala va trata pacientii Covid-19 care vor fi transferati de la alte spitale din Londra. Centrul are o capacitate de 4000 de paturi.

Printul Charles, care recent a fost declarat vindecat de coronavirus, a facut inaugurarea oficiala a spitalului prin intermediul unui mesaj video.

Pana acum, Marea Britanie a confirmat 38 168 de cazuri de Covid-19. Boala a rapus 3 605 oameni.

Pictures from inside the completed NHS Nightingale hospital at Excel Centre, which was built in *one week*. This is an incredible achievement and everyone involved should be very proud???? pic.twitter.com/3gMrDC4N00