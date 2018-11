ULTIMA ORA | Anuntul facut de tatal lui Dorin Rotariu despre venirea la FCSB in iarna! Ce i-a spus fiul sau

Dorin Rotariu este dorit de Gigi Becali la FCSB.

Gigi Becali incearca sa le mai dea o lovitura celor de la Dinamo si sa aduca la FCSB un fotbalist care a imbracat tricoul alb-rosu.

Dorin Rotariu a devenit principala tinta pentru formatia lui Nicolae Dica, dar lucrurile nu par sa fie atat de simple. Tatal fotbalistului spune ca Dorin Rotariu nu are de gand sa se intoarca in Romania.

"Nici gand sa se intoarca! El e de trei luni la Alkmaar, chiar ieri a jucat tot meciul si a dat si gol. Nu e dupa mine, dar nu vrea el in primul rand. Mai are contract cu Brugge un an si jumatate. Acum a inceput sa si joace la Alkmaar", a declarat Ilie Rotariu pentru Gazeta Sporturilor.

Rotariu este imprumutat de Brugge in Olanda, la Alkmaar, si a reusit sa inscrie o data in 9 meciuri oficiale pentru noua sa echipa.