APOCALIPSA fotbalului a venit! Gibraltar, peste Germania! Situatie incredibila in fotbalul european

Fosta campioana mondiala Germania a ajuns jos de tot!

Nemtii nu-si revin dupa dezastrul de la Cupa Mondiala. Echipa lui Low a pierdut cu Franta, scor 1-2, la cateva zile dupa ce a fost zdrobita de Olanda cu 3-0.

Asta a atras ironii de tot felul pentru echipa care cucerea Cupa Mondiala in Brazilia, in 2014.

Una din ele este o comparatie incredibila cu nationala din Gibraltar, care traieste momente istorice. Dupa 1-0 in armenia, Gibraltarul s-a impus si in fata nationalei din Liechtenstein cu 2-1, a doua victorie in cateva zile.



"A venit sfarsitul lumii. Gibarltar a obtinut in ultimele patru zile mai multe victorii in meciurile oficiale decat Germania in ultimul an!", circula un mesaj pe Twitter.

Nemtii cred ca Joachim Low are zilele numarate la nationala Germaniei, care poate retrograda din Nations League. Totusi, selectionerul este apreciat pentru promovarea de jucatori tineri pentru a forma o echipa noua pentru EURO 2020. "Asa se face, Jogi", titreaza tabloidul Bild.