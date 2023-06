„Și Dani Alves se îmbrăca așa și acum dă țigări la schimb!” Mihai Stoica îl 'înțeapă' pe George Pușcaș pentru aparițiile sale 

Atacantul lui Genoa a fost trimis titular de Edward Iordănescu în meciul cu Kosovo, însă nu a reușit să se remarce pe plan ofensiv. Pușcaș a fost dur criticat pentru prestația sa, iar unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai săi a fost Mihai Stoica.

Managerul general al vicecampioanei României a revenit cu gânduri mai bune în ceea ce îl privește pe fotbalist, precizând că așteaptă ca acesta să îi demonstreze contrariul pe teren.

Mihai Stoica nu înțelege stilul lui George Pușcaș: „Nu i-am văzut niciodată pe Messi sau Ronaldo îmbrăcați ca Neymar!”

Mihai Stoica a vorbit de această dată de stilul vestimentar extravagant al atacantului, care s-a afișat în repetate rânduri pe rețelele sociale în ținute care ies în evidență.

„Poate că sunt eu prea bătrân. Are ghete, are jambiere, are tricou, trebuie să facă şi el ceva pe acolo. Mi se părea că suntem în 10 cu Puşcaş. Vreau neapărat să facă Puşcaş un meci bun, să câştigăm cu golul lui.

Eu am o problemă... când văd la un jucător... Poate că sunt bătrân. Dar eu când văd un jucător că se prezintă îmbrăcat atât de sofisticat nu îmi face o impresie extraordinară. Sunt exagerat, e adevărat.

La NBA e un show total, e altceva acolo! Nu i-am văzut niciodată pe Messi sau pe Ronaldo...îmbrăcați ca Neymar. Şi Dani Alves se îmbrăca cu pantaloni scurţi şi papion şi acum dă ţigări la schimb. Dani Alves putea să facă orice, dar Puşcaş nu a câştigat nimic!”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.