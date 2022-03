„Rog presa să nu folosească alibiuri!” Edi Iordănescu nu concepe un rezultat negativ cu Israel + Media de vârstă a „tricolorilor”

Selecţionerul Edward Iordănescu a declarat, luni seară, într-o conferinţă de presă, că naţionala s-a confruntat cu mari probleme de sănătate, şase jucători fiind bolnavi.

Iordănescu jr. a dezvăluit că după convocarea fotbaliștilor Petrila și Olaru a scăzut media de vârstă a naționalei României la 25 de ani.

Iordănescu: „Am venit cu emoții în ziua deplasării!”

„Suntem în fața unui nou test. Personal așteptăm foarte mult această acțiune.

Am venit cu entuziasm pentru că sunt momente pe care trebuie să le valorificăm. Sunt momente în care trebuie să ne testăm, sunt momente în care trebuie să vedem unde suferim, să analizăm, să înbunătățim.

Am venit cu un lot un pic modificat în sensul în care de la meciul cu Grecia am mai pierdut șase jucători. Patru cu COVID, unul cu viroză severă și încă un jucător cu probleme musculare.

Am apelat la Petrila și Olaru în momentul de față având o medie de vârstă puțin peste 25 de ani.

Am venit cu emoții în ziua deplasării, am mai făcut o testare la București plus aici din nou o testare.

Rog presa română să nu folosească nici presa alibiuri pentru noi, pentru că vreau să ne obișnuim să depășim și astfel de obstacole.

Am avut trei forme diferite de viroză, de gripă și COVID. Foarte greu, starea de spirit, foarte proastă”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Israel.

În primul meci amical disputat, vineri, sub comanda lui Edward Iordănescu, România a fost învinsă de Grecia, scor 1-0.

