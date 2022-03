„Tricolorii”, încrezători înaintea meciului cu Israel! Reacția lui Vlad Chiricheș după atentatul din Hadera

„Tricolorii”, hotărâți să dea totul pe teren la meciul cu Israel.

Vlad Chiricheș, căpitanul naționalei a dezvăluit că băieții lui Edi Iordănescu nu au fost afectați de atentatul petrecut la Hadera, în apropierea orașului în care se dispută amicalul Israel - România!

„Trebuie să avem o dăruire mult mai mare în meciul de mâine seară, să fim mult mai agresivi. Ne dorim foarte mult să câștigăm și vom face tot posibilul să facem asta.

E foarte greu să influențez eu un jucător tânăr într-o săptămână, cît sunt aici. Cred că jucătorii tineri trebuie să joace pentru echipele lor de club să se antreneze la nivel maxim, să continue să joace, să o facă bine și să continue să vină la echipa națională. Despre ce înseamnă trimiterea lor pe teren, Mister decide și el știe ce e de făcut.

Sincer, eu sunt obișnuit (să fie criticat). Au fost multe momente în cariera mea când am fost certat și nu toată lumea a fost mulțumită de jocul nostru. Știm foarte bine ce am greșit și ce am fi putu să facem mai bine.

Este foarte bine că vine meciul acesta (cu Israel), sperăm să ne ridicăm la cel mai bun nivel al nostru și să câștigăm.

„Tricolorii” nu se tem după atentatul de la Hadera

Când citești anumite știri și vezi cât de aproape se întâmplă astfel de incidente (în legătură cu atentatul din Israel) ai așa un șoc, dar suntem liniștiți din punctul ăsta de vedere. Am avut parte de oameni care au avut grijă de noi și suntem bine din punctul ăsta de vedere”, a spus Vlad Chiricheș la conferința de presă premergătoare meciului cu Israel.

