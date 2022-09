„O seară bună pentru noi! E tristețe pentru ce s-a întâmplat în iunie!” Concluziile lui Edward Iordănescu după ce naționala a retrogradat în Liga C, dar a câștigat cu Bosnia 

În ciuda victoriei din Giulești, rezultatele din primele meciuri le-au fost „fatale” tricolorilor. Deși România s-a impus cu Bosnia, Finlanda a câștigat cu Muntenegru, și a urcat astfel pe locul al doilea în grupă, trimițând naționala lui Edward Iordănescu din nou pe ultimul loc.

România a reușit astfel să încheie campania din Nations League cu două meciuri consecutive fără înfrângere, având remiza cu Finlanda, scor 1-1 și victoria cu Bosnia și Herțegovina, echipă cu care a pierdut în meciul tur, scor 0-1. „Tricolorii” retrogradează astfel în Liga C.

Edward Iordănescu: „Impresia proastă a fost în iunie!”

Selecționerul naționalei a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii săi, dar și de rezultat.

„O seară bună pentru noi, o acțiune foarte reușită, cu puțină șansă puteam aduce șase puncte, nu doar 4. Consider că tot ce a fost compromis s-a întâmplat în iunie, și totul s-a întâmplat cu o singură echipă. În dubla cu Bosnia am luat trei puncte, dar am fi meritat și în tur cel puțin un punct. La fel cum și din acțiunea cu Finlanda am fi putut obține mai mult decât un punct.

Măcar în unul dintre meciurile din deplasare cu Bosnia și Finlanda, dacă reușeam să avem mai puțină șansă, am fi reușit. Aș vrea să vorbesc despre echipă, despre băieți, salut atitudinea lor, ce au făcut în acțiunea această, mă gândesc la Pușcaș, Băluță, Man care a revenit și el. Sunt în continuare jucători care ne lipsesc, mă gândesc la Ianis Hagi, Mihăilă, Vlad Chiricheș și exemplele pot continua. Cred că spiritul și atitudinea din această seară, la fel și cu Finlanda, reprezintă viitorul, nu trecutul.

Trebuie continuitate, omogenitate la echipa națională, sunt 3-4 zile în care poți lucra, nu poți experimenta mult. În iunie a fost diferit, nu am avut soluții, acum mi-am permis să fac asta. Mi-aș dori un nucleu la națională de 30 de jucători care să fie permanenți, cine are exprimare și dă totul în tricoul echipei naționale să intre cât mai mult, să îți câștigi locul greu la echipa națională.

Nu este o seară foarte dificilă, e o tristețe pentru ce s-a întâmplat în iunie. Impresia a fost proastă atunci, am pierdut încredere, băieții au nevoie de încredere mai mult decât oricine, dar sper că am câștigat o echipă. Am văzut o exprimare în joc și în Finlanda, echipă cu personalitate, am creat, am marcat, am dat drumul și la finalizare altfel, trebuie stabilizate și corectate anumite lucruri în ceea ce înseamnă organizare defensivă. Dar cred că suporterii ar trebui să rămână cu speranța, s-a aprins speranța.

Cred că e corect să avem o discuție cu conducerea Federației, oameni care ne-au sprijinit necondiționat, oameni deschiși dialogului, cu care putem analiza și trage concluzii”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.