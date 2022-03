„O bucurie care trece repede!” Reacția lui Mihai Stoichiță după ce România U19 s-a calificat la Campionatul European 

Naționala pregătită de Adrian Vasâi s-a calificat matematic la Campionatul European din Slovacia, după victoria obținută în fața Croației, 2-1 și ajutată de egalul dintre Islanda și Georgia. În meciul cu naționala Georgiei, România U19 a reușit să se impună categoric, cu scorul de 5-1.

Mihai Stoichiță a mers în Croația alături de naționala de tineret și a oferit primele reacții după calificare. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a comentat calificarea, preferând să rămână precaut în cuvintele sale.

Reacția lui Mihai Stoichiță după ce România U19 s-a calificat la Campionatul European



Oficialul Federației a vorbit la „Ora exactă în sport” și a ținut să îi felicite pe tinerii fotbaliști, dorind să evidențieze importanța schimbărilor de formate competiționale pentru a favoriza dezvoltarea tinerilor jucători.

„Nu ne-am așteptat să ne calificăm de ieri, ne gândeam că ultimul meci e decisiv, de aceea și programul. Avem antrenament de dimineață. A fost o bucurie care trece repede, ține o seară și vedem ce urmează în continuare. Campionatul European de la vară, dorința de a face performanță și acolo. E lăudabil, dacă stăm să ne gândim este generația următoare celei care au ratat un Campionat European trecut.

Se confirmă munca la copii și juniori, am observat ce progrese sunt, mai ales datorită faptului că s-au schimbat formatele competiționale, e normal să apară și rezultate.

Vreau să îl felicit pe Marcel Pușcaș pentru Popa, e un tip extraordinar, m-am bucurat ieri cu el. Și ceilalți, Rareș Ilie, toți ceilalți, depășesc nivelul la care sunt la ora actuală, ar merita să joace și mai sus. Ei sunt superiori față de ce a fost înainte și datorită cluburilor care au investit foarte mult.

Am fost la Craiova în vizită, ce are Craiova asta a lui Mititelu e ceva...nu am văzut. Vreo 6 terenuri impecabile”, a declarat Mihai Stoichiță la PRO X.