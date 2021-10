„Nu există umilință mai mare decât să marchezi așa!” Curg laudele pentru Ianis după meciul cu Germania! Cine a fost criticat: „E prea plin de el”

Ianis Hagi a înscris singurul gol al naționalei lui Mirel Rădoi, cu o execuție superbă, venită după o acțiune individuală în care l-a driblat pe Rudiger, cel care a câștigat Champions League alături de Chelsea.

Adrian Porumboiu i-a lăudat pe jucătorii naționalei pentru prestația din meciul cu echipa lui Hansi Flick, iar de Ianis s-a arătat de-a dreptul impresionat, punctând că ar fi putut înscrie încă o dată la ocazia mare pe care a avut-o Pușcaș după lansarea lui Rațiu.

„Sunt chiar plăcut impresionat, am văzut o echipă cum nu mai văzusem de mult, să joace atât de bine. O notă în plus pentru antrenorul care a pregătit excelent jocul. Având în față adversari de plus 14 karate, super fotbaliști, am avut o așezare pe teren de excepție. Mi-a plăcut toată echipa, am o singură îndoială. Nu trebuia schimbat Ianis, producea tot timpul acolo, mai era nevoie de încă o sclipire... dacă scăpa cum a scăpat Pușcaș, cred că îl executa pe portarul advers.

A fost magistral puștiul. Ianis să îi dea mingea printre picioare lui Rudiger, jucător de zeci de milioane de euro de la Chelsea, l-a umilit! Umilință mai mare decât să marchezi după ce îi dai mingea printre picioare unui adversar rar întâlnești. Super talent. Sigur, pe taică-su nu îl poate egala, să stea liniștit, Gică rămâne unic, dar Ianis are stofă”, a spus Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.

„Dacă marca, acolo se termina meciul!”

Fostul arbitru a continuat și l-a lădat și pe Nicolae Stanciu, care a avut o prestație solidă la rândul său.

„N-am folosit un fotbal agresiv, am reușit să le creăm probleme serioase prin mijloace pur tehnice și un plasament extraordinar. Dacă mai aveam și puțin noroc... și la ocazia lui Stanciu, că de regulă el nu dă de acolo pe colțul scurt, caută colțul lung. A jucat bine și Stanciu. Chiar bine, bine, s-a pus în slujba efortului colectiv al echipei. Dacă marca acolo se termina meciul, era 2-1, nu mai reveneau”, a adăugat Porumboiu.

„El e singurul care nu a intrat în joc!”

Porumboiu a vorbit și despre jucătorul care nu l-a impresionat deloc. Jucătorul Universității Craiova, Andrei Ivan, a fost cel care nu a fost pe placul fostului arbitru.

„Golul 2 pe care l-au marcat ei a fost neglijență. Greu de înțeles, o fază fixă. Știi că trebuie să acoperi bara a doua, că trebuie să urmărești omul, dar nu o faci. Cât despre introducerea lui Ivan... nu am nimic cu el, o fi talentat, dar așa ceva... e prea plin de el și nu dă acel «prea plin» pe teren. Singurul care nu a intrat în joc a fost Ivan. Exceptând lipsa de inspirație cu Ivan, nota 10 pentru Rădoi, pentru cum a așezat echipa pe teren.

Nu înseamnă că e vinovat Ivan, e jucător de mare talent, să nu înțeleagă cineva că mă iau de el, dar părerea mea e că nu a intrat în ritmul jocului”, a spus fostul arbitru.

VIDEO - Rezumatul meciului Germania - România