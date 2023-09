„Am făcut un meci prost!” Denis Alibec, sincer după remiza cu Israel

Denis Alibec a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 27, după ce a profitat de gafa portarului oaspeților, venită în urma șutului de la distanță a lui Nicolae Stanciu. Deși au intrat cu avantaj la pauză, tricolorii nu au reușit să țină de avantaj, iar în minutul 53, Oscar Gloukh a egalat cu o execuție frumoasă, cu efect, din colțul careului.

Denis Alibec: „Sper să joc mult mai bine cu Kosovo!”

Marcatorul golului a vorbit la finalul meciului, extrem de nemulțumit și critic în urma remizei. Denis Alibec a recunoscut că echipa a lăsat controlul adversarului, însă a precizat că naționala va lupta la victorie în următoarele meciuri.

„Eu zic că am făcut un meci prost, după ce am marcat ne-am retras un pic și au controlat jocul după 1-0, chiar dacă puteam câștiga s-a întâmplat să luăm gol și nu am reacționat cum ar fi trebuit.

Pentru noi era foarte importantă această victorie, dar nu avem ce face, trebuie să mergem mai departe, să câștigăm meciul cu Kosovo, după să luăm șase puncte cu Andorra și Belarus. Zic și eu că ne-am retras, au pus și ei presiune pe noi, poate dacă nu luam gol așa repede, eu zic că reușeam să câștigăm și să marcăm golul 2.

Va fi un final foarte strâns de grupă, important e să câștigăm cât mai multe meciuri și să rămânem pe primele două locuri. Doamne ajută să dau gol cu Kosovo, dar sper să joc mult mai bine decât am făcut-o în această seară și să ajut echipa mai mult”, a declarat Denis Alibec la final.

În urma rezultatelor din runda a cincea, România rămâne pe locul secund în grupa I din preliminarii, cu 9 puncte, la o lungime peste Israel și la două sub liderul Elveția.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția