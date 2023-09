AliGOL! Denis Alibec, la al patrulea gol pentru națională! Cum a marcat cu Israel 

Tricolorii au început în forță meciul cu Israel, având ca obiectiv victoria în grupa în care sunt neînvinși. Într-o atmosferă senzațională, sub privirile a aproximativ 50.000 de fani, naționala României a deschis scorul în minutul 27, prin Denis Alibec, după o acțiune pornită de la Florinel Coman.

Fotbalistul de la FCSB a primit în bandă, și-a pus la pământ adversarul și a schimbat partea cu exteriorul către Alibec. Atacantul a preluat, a pătruns în careu și i-a trimis lui Stanciu, aflat în apropierea semicercului, mijlocașul a șutat pe direcția portarului, care însă a scăpat balonul din brațe, moment în care Alibec, care a fost pe fază, a preluat și a marcat.

Denis Alibec is the one who scored the goal. Omri Glazer made a significant mistake and led to a goal

???????? Romania 1-0 Israel ????????pic.twitter.com/VU2hvvUOup