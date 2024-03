Viorel Moldovan a găsit atacul ideal pentru naționala României: "Ce viteză am putea avea așa!"

După meciul Universitatea Craiova - Rapid 2-1, în care Alexandru Mitriță a reușit un gol și un assist, Viorel Moldovan a spus că vedeta oltenilor ar merita să fie în lotul naționalei României și chiar să fie titular în flancul stâng al atacului.

Viorel Moldovan vede o tripletă Man - Drăguș - Mitriță la naționala României

Pe lângă Mitriță, fostul atacant i-ar pune pe Denis Drăguș, în centru, și Dennis Man, în flancul drept. Această formulă ofensivă ar impresiona prin viteză și creativitate, crede Viorel Moldovan, însă rămâne de văzut dacă Edi Iordănescu va hotărî să îl convoace pe Mitriță la EURO 2024.

"Stau și îmi imaginez un prim 11 al echipei naționale cu Man în dreapta, cu Mitriță în stânga și cu Drăguș atacant central. Atenție, Drăguș atacant central! Ce viteză putem să avem, ce creativitate am avea. Am putea profita de spațiile adversarului fiind o echipă reactivă. Îmi imaginez ceva interesant", a spus Viorel Moldovan, la Prima Sport.

Alexandru Mitriță (29 de ani) traversează un sezon remarcabil, cu 13 goluri și 11 pase decisive la Universitatea Craiova, însă jucătorul oltenilor n-a mai fost convocat la naționala României din iunie 2022, Edi Iordănescu fiind nemulțumit la acel moment de atitudinea jucătorului.

Totuși, Mitriță a declarat în mai multe rânduri că este gata să facă tot ce este nevoie pentru a reintra în planurile selecționerului.

"Am avut o discuție cu dânsul și mi-a spus să continui. Răspunsul meu este mereu pe teren. Da, vreau la Euro, pentru asta muncesc în fiecare zi. Să am rezultate al echipa de club și dacă am rezulate la echipa de club, cu siguranță voi ajunge și la echipa națională”, a spus Alex Mitriță la finalul meciului cu Rapid", a spus Mitriță, după meciul cu Rapid.