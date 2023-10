Cele două echipe naționale s-au întâlnit în a șaptea etapă din Grupa I a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul European din 2024. Naționala României a pierdut două puncte importante și a irosit șansa de a devansa Elveția, cel puțin temporar, și să urce pe prima poziție în clasament.

Valeriu Iftime, discurs-manifest după Belarus - România 0-0: "Jalnic. Nu jucăm fotbal. Nu avem antrenor. Nu avem președinte"

Valeriu Iftime, patron FC Botoșani, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro și a evidențiat că reprezentativa nu a jucat fotbal în nicio partidă din această campanie. Mai mult, finanțatorul a precizat că naționala nu are antrenor și crede că Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, nu e omul potrivit pentru fotbalul românesc.

„Am spus înainte că nu va fi așa ușor. Echipa nu a jucat fotbal. Am scăpat ca prin minune cu Elveția. Am avut un noroc colosal cu Israel. Cu Belarus acasă erau să ne egaleze. În niciun meci nu am jucat fotbal. Trebuie să vedem realitatea că nu avem echipă națională, că nu avem antrenor.

Mai e o chestiune care trebuie spusă. De vreo trei ani de zile spun că nu cred că Răzvan Burleanu e o soluție bună pentru fotbalul nostru. Ceva pare bolnăvicios în fotbalul românesc. Când un președinte nu generează încredere, parcă luptă împotriva noastră. Fotbalul e sportul nostru și îl iubim. Să dea Dumnezeu să mergem să ne calificăm la Campionatul European, dar foarte greu. Trebuie noroc. Și norocul ăsta cât să țină? Eu sunt trist, ca orice român. Dacă nu faci rezultat la echipa națională, să vină altul.

Ceva e canceros. Din păcate. Nu avem nicio echipă de club în Conference League. Băi, nicio echipă? Nu se poate. Cineva trebuie să se trezească. Președintele ligii, al federației. Intrăm într-o zonă de nimic. Nu mai avem genă? Nu mai putem face nimic? Pune unul care are speranță, măcar. Cine e vinovat dacă o familie merge prost? Tatăl. O firmă? Directorul!

Au fost niște meciuri jalnice. Eu nu cred că suntem atât de slabi. E adevărat, nu prea avem fotbaliști care joacă în Europa. Totul e veninos. Suntem într-o criză foarte profundă. Noi vorbim și caravana merge... Nu se va întâmpla nimic. Dacă facem cu Andorra egal acasă... Asta e, îmi pare rău”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

Echipele de start