Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta, locație neutră ambelor naționale. După un joc modest, Belarus și România au împărțit punctele în Grupa I, dar pe tricolori remiza i-ar putea costa calificarea.

Gigi Becali a răbufnit, după Belarus - România: "M-am enervat! Când am ieșit de la biserică l-am sunat pe MM"

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a dezlănțuit după ce s-a uitat la Belarus - România și nu a văzut niciun jucător al FCSB-ului pe gazon. Latifundiarul din Pipera a precizat că Florinel Coman ar fi trebuit să fie în teren.

Winger-ul roș-albaștrilor a fost rezervă neutilizată în Belarus - România, în timp ce Darius Olaru a prins câteva minute la final

„Sincer, m-am uitat, am văzut că nu e niciun jucător de-al meu și nu mă interesa că nu era. Dar Coman, nu avea voie să lipsească. Și atunci am zis de ce să mă uit? Că dacă mă uit o să se ducă jucătorii mei, că sunt ortodocși, că sunt ai mei frații mei, și o să vreau să dea gol și când o să se ducă și ăia, o să vreau să dea și ăia (n.r. – Belarus).

Cum să mă uit la un meci în care vreau să marcheze ambele echipe? Cum să mă uit la un meci și să nu țin 100% cu echipa mea națională? Mai bine nu mă uit ca să nu fac păcate. Și nu m-am uitat și cu asta basta.

Pe cuvântul meu dacă m-am uitat. M-am enervat! Cum să nu îl bagi pe Coman? Hai că nu îl bagi pe Olaru, treaba ta. Dar Coman? Și atunci nu m-am uitat și la ora 2 m-am sculat, am apăsat puțin pe telefon și am văzut 0-0. Și am zis Domnul a făcut dreptate. Face dreptate Domnul când batjocorești oameni.

Și dimineață, pe la 10, când am ieșit de la biserică l-am sunat pe MM și l-am întrebat care e treaba. Cum s-a întâmplat? Cică nu a jucat Coman deloc, l-a băgat pe Olaru puțin și a zis (n.r – Edi) că a avut momente statice. Eu nu știu ce înseamnă asta și cică nici el (n.r. – Mihai Stoica) nu știe ce înseamnă asta”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

Echipele de start

România: Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Screciu, Stanciu - Man, Alibec, Drăguș

Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Screciu, Stanciu - Man, Alibec, Drăguș Belarus: Ignatovich - Pechenin, Yuzepchuk, Polyakov, Politevich, Kontsevoi, Ebong, Morozov, Krozun, Klimovich, Volkov