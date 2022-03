”Unde să mai merg la 33 de ani? La Barcelona?”. Camora a răbufnit după criticile primite la națională

Fundașul de la CFR Cluj nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor în tricoul echipei naționale și a fost criticat, mai ales de o parte a suporterilor.

Portughez de origine, Camora spune că a fost afectat de criticile primite din cauza jocului său și de faptul că mulți suporteri nu îl consideră român, deși el are această cetățenie.

Mario Camora, despre echipa națională: ”M-am pregătit pentru ce s-a întâmplat”

„M-am gândit foarte mult la acest aspect, am avut multe discuții și acasă pentru acest aspect, dacă mă duc, dacă nu mă duc. A fost gândit foarte mult. Eu m-am pregătit pentru ce s-a întâmplat și s-a văzut ce s-a întâmplat, ce s-a vorbit, dar era mai greu pentru mine să explic familiei.

Mă durea mai mult ce simțea familia când citea în ziar, când se uita la televizor decât ce simțeam eu. Și de asta m-am gândit foarte mult dacă merita sau nu la 33 de ani sau 34. Eu nu mergeam la națională pentru un transfer.

Eu nu mai puteam să joc la Barcelona la 33 de ani. Unde să mai merg? Dar pentru mine a fost o mândrie. Sunt mândru că am fost la națională. Eu zic că este prețul pe care îl ai de plătit ca persoană publică.

Eu zic că familia a suferit mai mult. Am încercat să le spun și lor că totul este ok, dar în interiorul meu nu era ok. Nimănui nu-i place să vadă asta. Să ieși de la Mogoșoaia la un meci și să vezi lume deja acolo, înainte de meci, să fie un protest împotriva ta. Nu e ușor.

Am fost contestat înainte să joc. Când trebuie, este normal să fii contestat, dar nu înainte să intru pe teren. De ce? Asta a fost o întrebare pe care mi-am pus-o. Dar eram primul.

Îmi era greu să-i spun copilului. Cel mare deja vedea la televizor, merge la fotbal cu colegii și mai vorbesc. De multe ori întreba de ce lumea nu vrea să joc pentru România.

El era mândru că tatăl său era acolo. Este greu de explicat unui copil acest aspect. Nu mi-a părut rău și oricând voi fi chemat o să mă duc până când pot și până cred că pot ajuta. Eu sunt român, până la urmă”, a declarat Mario Camora, la Look Sport.

În vârstă de 35 de ani, Mario Camora a debutat pentru echipa națională în octombrie 2020, în barajul pentru calificarea la Campionatul European, pierdut în fața Islandei cu 2-1, cu Mirel Rădoi selecționer.

Până acum, lusitanul cu cetățenie română a bifat șapte apariții pentru prima reprezentativă a României. Acesta joacă din 2011 la CFR Cluj și este evaluat la 1,1 milioane de euro de site-urile de specialitate.

România se pregătește pentru Nations League

Nations League, care poate permite României să aibă un traseu mai ușor pentru Campionatul European, va debuta pe 4 iunie. România se va deplasa în Muntenegru pentru primul meci, iar trei zile mai târziu va juca în Bosnia.

Programul României în Nations League:

4 iunie: Muntenegru - România

7 iunie: Bosnia-Herțegovina - România

11 iunie: România - Finlanda

14 iunie: România - Muntenegru

23 septembrie: Finlanda - România

26 septembrie: România - Bosnia-Herțegovina