Un "tricolor" si-a sarbatorit ziua de nastere in cantonament. Ar putea fi titular in meciul contra Austriei

Austria - Romania, meci contand pentru Grupa B1 a Nations League 2020-2021, va fi LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, astazi, de la 21.45.

Astazi, Dragos Grigore a implinit 34 de ani in cantonamentul echipei nationale. Coechipierii i-au cantat "La multi ani!" acestuia, iar fundasul a primit un tort la ultima masa petrecuta in cantonamentul de la Sankt Veit an der Glan, pe care l-a impartit cu ceilalti colegi de echipa, inainte de odihna, sedinta tactica si plecarea spre Worthersee Stadion din Klagenfurt, unde se va juca partida cu Austria. El are sanse mari sa evolueze in meciul din aceasta seara, in conditiile in care Chiriches poate fi odihnit, iar Tosca poate trece in banda stanga sau pe banca de rezerve.

Dragos Grigore este nascut la Vaslui si, de-a lungul carierei, a evoluat pentru CFR Timisoara (2006-2008), Dinamo (2008-2014), Toulouse FC (2014-2015), Al Sailiya SC Doha (2015-2018) si Ludogoret Razgrad (2018- prezent). El are 34 de selectii la echipa nationala de seniori a Romaniei si a facut parte din lotul prezent la Euro 2016, iar in palmaresul sau se gasesc Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, castigate cu Dinamo, plus doua titluri de campion al Bulgariei si o Supecupa a Bulgariei, din perioada petrecuta la Ludogoret.