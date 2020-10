Un fost SELECTIONER al Romaniei si-a lansat BIOGRAFIA. Scandalul "COCAINA", in prim-plan. "Am facut asta pentru copii si nepoti"

"Mereu la limita" e numele cartii care care prezinta povestea de viata a antrenorului care a parasit nationala Romaniei in 2017.

Intr-un moment in care tricolorii se afala in tr-o criza fara precedent in ultimii ani, fostul selectioner Christoph Daum (in perioada 2016-2017) are parte de o zi speciala. Asta pentru ca astazi, 12 octombrie, si-a lansat cartea autobiografica "Immer am limit" (Mereu la limita).

Pentru ca n-a mai antrenat pe nimeni dupa despartirea de nationala Romaniei, Daum a avut timp sa-si puna ordine in ganduri si sa se apuce de scris, relatandu-si cele mai importante clipe ale cariereri de tehnician. "Ascensiunea si decaderea mea", a mentionat Daum pe coperta cartii, punctul culminant al carierei sale fiind atins in anul 2000, atunci cand a fost la un pas de a fi numit selectioner al Germaniei.

Totul s-a naruit insa pentru Daum atunci cand a picat un test anti-drog, confirmandu-se faptul ca a consumat cocaina, la cateva petreceri cu prostituate. "Toate s-au adunat atunci: separarea de familia mea, o investitie de un milion de dolari la Mallorca care era aproape de faliment, presiunea din Bundesliga. A fost o prostie, fotbalul era drogul meu", a explicat acum Daum, ca o prefata a altor dezvaluiri pe care le-a facut in biografia sa.

"Nu poti castiga bani dintr-o carte. Am facut asta pentru cei 4 copii si cei 2 nepoti ai mei. Lumea trebuie sa inteleaga ca greselile sunt umane", a mai spus tehnicianul in varsta de 66 de ani.