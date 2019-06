UMILINTA care a trezit o generatie! Doi dintre jucatorii lui Radoi, titulari la 0-8 cu Germania! Cum arata echipa de start

Romania joaca diseara in semifinalele Campionatului European sub 21 de ani.

Va intalni nationala care i-a administrat cea mai dura infrangere din istorie! Germania a calcat Romania in picioare acum 5 ani, in septembrie 2014, in ultima etapa a preliminariilor Euro 2015. S-a terminat 8-0! Desi aveau doar 18 ani, in echipa de start a Romaniei au fost George Puscas si Dragos Nedelcu, ambii oameni esentiali in parcursul fantastic din actuala campanie.

Romania a terminat grupa de calificare la Euro 2015 pe locul 2, cu 12 puncte, nu mai putin de 8 in spatele Germaniei.

11-le de start al Romaniei: Branescu - Balasa, Tiru, Boldor, Filip - Nedelcu, Cretu - Bumba (Popadiuc), Iancu (Buziuc), Tanase (Rotariu) - Puscas.

Antrenor: Viorel Moldovan