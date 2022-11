Una dintre surprizele selecționerului Edward Iordănescu pentru meciurile amicale cu Slovenia (17 noiembrie, pe ”Cluj Arena”) și Moldova (20 noiembrie, pe stadionul ”Zimbru” din Chișinău) este fundașul stânga Raul Opruț (24 de ani), primul fotbalist din istoria clubului FC Hermannstadt care este convocat la naționala României.

Născut în Caransebeș și crescut de LPS Banatul Timișoara, Raul a petrecut ca junior șapte ani în Italia, la Chievo, Genoa și Albissola, pentru care a debutat la seniori în Serie C în sezonul 2018-2019.

”Perioada din Italia a fost cea mai importantă pentru mine, m-am dezvoltat foarte mult din punctul de vedere al tacticii, al așezării în teren, al tuturor detaliilor cu privire la tacticizarea atât de specifică fotbalului italian.

Au fost niște ani esențiali pentru mine, acum pot spune că, dacă nu mă duceam în Italia, nu ajungeam până la echipa națională”, a declarat pentru sport.ro Raul Opruț.

Raul Opruț, rezervă în Serie A la Genoa și debutant la seniori în Serie C la Albissola

Om de bază la Genoa Primavera în sezonul 2017-2018, când a apucat să stea de două ori pe banca de rezerve și la prima echipă în Serie A, Raul a debutat la seniori în campionatul următor, când a fost împrumutat la Albissola, în Serie C, liga a treia din Peninsulă, dar campionat profesionist.

”Nu mă duceam în necunoscut, formația era satelitul clubului Genoa, atunci am făcut pasul la profesioniști 10-11 jucători de la Primavera.

Eu aveam nevoie să joc, să prind minute și meciuri la seniori, așa că a fost o decizie bună la acel moment. Dintre foștii coechipieri de la Genoa Primavera, cel mai sus a ajuns Luca Zanimacchia, acum împrumutat de Juventus Torino la Cremonese, tot în Serie A”, a explicat Opruț pentru sport.ro.

Obiectivul de la începutul anului, bifat: convocarea la naționala mare

A urmat în vara lui 2019 întoarcerea în România, unde FC Hermannstadt avea nevoie de jucători ”Under”, iar Raul a devenit instantaneu titular la gruparea din Sibiu, cu care în acest an a semnat prelungirea contractului.

”Când am semnat prelungirea, chiar mi-am impus ca obiectiv personal să ajung la echipa națională. Sigur că am avut convocări la juniori sau tineret, dar senzația convocării la prima reprezentativă este incomparabilă.

A fost o bucurie enormă pentru mine, de când eram mic și auzeam la TV imnul la meciurile naționalei mi se făcea pielea de găină”, a mai spus Raul.

Raul Opruț: ”Sunt un fundaș stânga echilibrat, prima sarcină a unui apărător este defensiva”

O autocaracterizare? ”La început am jucat și mijlocaș central sau atacant, apoi am trecut fundaș central într-o linie de trei sau fundaș stânga, unde am și rămas.

Sunt un fundaș stânga echilibrat, îmi place și faza de atac, dar prima sarcină a unui apărător este defensiva, fundașul trebuie să se apere.

Chiar și de curând, Mister (n.r. - Marius Măldărășanu, antrenorul lui FC Hermannstadt) mi-a atras atenția cât de important este pentru un fundaș acest echilibru”, a încheiat Raul Opruț dialogul cu sport.ro.