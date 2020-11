Trebuie sa le MULTUMIM norvegienilor: ne-au scos din FOCARUL de COVID! Anunt SOC la Oslo: cati juctatori s-au imbolnavit dupa meciul anulat cu Romania

Decizia autoritatilor norvegiene de a NU le permite vedetelor nationalei sa plece la Bucuresti pentru meciul cu Romania se dovedeste a fi corecta!

Lise Klaveness, director in cadrul Federatiei, a confirmat ca 4 dintre jucatorii care ar fi trebuit sa ajunga in Romania au fost confirmati cu COVID! Patrick Berg, Markus Henriksen si Marius Lode au fost cu totii confirmati pozitiv in urma testului facut joi, a informat Federatia. Joshua King de la Bournemouth a primit ulterior si el rezultat pozitiv, la testarea facuta imediat dupa revenirea la echipa de club.

Primul jucator infectat in lotul Norvegiei a fost Omar Elabdellaoui, chiar inaintea partidei cu Romania din Nations League. A fost momentul in care autoritatile de la Oslo au luat decizia de a nu permite plecarea nationalei spre Bucuresti, de frica unei infectari in masa. Fricile au avut ratiuni corecte, au dovedit rezultatele testelor COVID facute in ultimele zile.

Norvegia n-a jucat contra Romaniei si a pierdut cu 3-0 la masa verde. A improvizat un alt lot pentru jocul de miercuri, din Austria, pe care l-a terminat la egalitate, 1-1. Toti fotbalistii din lotul convocat initial au fost lasati sa plece spre echipele de club imediat ce ministrul sanatatii a interzis categoric plecarea spre Bucuresti.

