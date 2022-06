Motivul neașteptat pentru care Tavi Popescu a aruncat tricoul naționalei

Tavi Popescu a fost titular în partida cu Finlanda de pe teren propriu, dar Edi Iordănescu l-a trimis pe bancă imediat după startul reprizei secunde și l-a înlocuit cu Sergiu Hanca.

Frustrat de alegerea făcută de selecționer, fotbalistul de la FCSB s-a așezat pe banca tehnică, a dat jos tricoul naționalei de pe el și l-a aruncat pe gazon.

Motivul pentru care Tavi a făcut un asemenea gest

Gestul făcut de Tavi a stârnit reacții în mediul online, iar atacantul a oferit prima declarație vizavi de acest aspect, după mai mult de o lună de la partida cu Finlanda.

„Pur și simplu am fost dezamăgit pentru jocul pe care l-am făcut, când am ieșit am dat mâna cu toată lumea, mi-a dat tricoul să mă schimb și am pus tricoul acolo, sub niște scări, și după 20 de secunde l-am luat și l-am pus pe scaunul pe care stăteam”, au fost cuvintele lui Tavi, potrivit Antena Sport.

România - Finlanda 1-0. Au tremurat, dar au câștigat!

Naționala lui Edi Iordănescu a jucat avântat în prima repriză, a pus presiune și și-a dominat clar adversara. Cu rezervele de energie consumate în primul act, tricolorii au făcut pasul în spate în partea a doua. Cu o interveneție fantastică marca Florin Niță, România a ținut de rezultat și a obținut trei puncte de moral.