Surprizele de pe lista selectionerului Radoi? Jucatori fara selectii, doi stranieri si un suedezo-italian

Alaturi de fostii sai elevi de la reprezentativa de tineret si de consacratii nationalei de seniori, Radoi are in vedere cateva nume noi pentru urmatoarele meciuri ale Romaniei.

In urma cu cateva zile, Adi Mutu a anuntat selectia la nationala de tineret pentru primul cantonament sub comanda sa, printre fotbalistii selectionatii fiind mai multe suprize, precum Popa (FC Rapid 1923), Harut (Botosani), Dima (Astra), Oprut (Hermannstadt), Casap (Viitorul), Matan (Voluntari) sau Cimpanu (Botosani). Noutati ar putea sa apara si in lotul lui Mirel Radoi, nationala de seniori jucand primele meciuri cu noua conducere tehnica contra Irlandei de Nord (4 septembrie / Liga Natiunilor), Austriei (7 septembrie / Liga Natiunilor) si Islandei (8 octombrie / barajul pentru Euro 2020).

Dupa ce a urmarit zeci de meciuri, selectionerul Mirel Radoi si-ar fi definitivat nucleul de jucatori si ar putea aparea cateva surprize in momentul anuntarii selectiei. Tinand cont ca omologul de la U21 a chemat cei mai in forma jucatori si cei care au jucat regulat in Liga 1, pe lista lui Radoi se afla sigur Gabriel Iancu (Viitorul / 26 ani / golgheterul la zi al Ligii 1), Sergiu Bus (FCSB / 27 ani), Ionut Pantiru (FCSB / 24 ani), Valentin Mihaila (CSU Craiova / 20 ani), Florin Stefan (Sepsi / 24 ani), Andrei Artean (Viitorul / 26 ani), Sergiu Hanca (MKS Cracovia / 28 ani / castigatorul Cupei Poloniei), Alexandru Mateiu (CSU Craiova / 30 ani), Alexandru Cretu (NK Maribor / 28 ani / vicecampion in Slovenia), Valentin Gheorghe (Astra / 23 ani) sau Darius Olaru (FCSB / 22 ani), fotbalisti care nu au selectii la nationala de seniori sau nu au evoluat deloc sau in prea multe meciuri oficiale.

O varianta surpriza pentru atac ar fi Nicolao Manuel Dumitru Cardoso (28 ani), jucatorul lui Gaz Metan Medias cu tata roman si mama brazilianca, care s-a nascut in Suedia si a crescut in Italia, fiind eligibil pentru selectia la toate cele patru nationale. Dupa ce a impresionat la meciurile din Liga 1, la inceputul anului, el si-a depus actele pentru confirmarea cetateniei, insa procesul a fost incetinit de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Fostul international italian U19 si U20 poate juca ca atacant sau extrema stanga, evoluand in trecut la echipe precum Napoli, Empoli, Nottingham Forest, Livorno sau Alcorcon.