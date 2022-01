"Spuneați că nu acceptați să fiți a cincea variantă!". Cum s-a repliat Edi Iordănescu, după ce a semnat cu FRF

Edi Iordănescu a semnat un contract valabil pentru următoarele două campanii și are drept obiectiv calificarea la EURO 2024.

Edi Iordănescu: "Am capacitatea să las în plan secund orice orgoliu"

La conferința de presă de la Mogoșoaia, Edi Iordănescu a fost întrebat de ce s-a răzgândit și a preluat naționala României, având în vedere că recent lăsa de înțeles că nu i-ar conveni să fie a cincea variantă de selecționer pentru Federație.

Înainte de Edi Iordănescu, FRF a mai negociat cu Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu și Laszlo Boloni.

"Eu am spus că orice antrenor își dorește ca, atunci când e apelat, să fie prima variantă. Din câte știu eu, în trecut am fost mereu prima variantă. În ceea ce îneamnă naționala, am demonstrat că atunci când e vorba de națională am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu, de ambiție persoană.



Latura financiară aproape că nu a contat. Este și ea importantă penrtu orice antrenor și focusul meu a fost total pentru discuțiile cu domnul președinte, cu domnul Stoichiță, cu dorința de a se materializa.



La fel am capacitatea să înțeleg statutul. Sunt antrenori români care au foarte mulți ani înaintea mea în antrenorat, cu multe performanțe, dar tunci când vine vorba de valul tânăr, cred că sunt unul dintre reprezentanții lui. Am luat-o de la Liga 3, Liga 2, am avut și o experiență în străinătate, toate m-au adus în acest moment pentru care mă simt extrem de pregătit", a spus Edi Iordănescu.