SOCANT! Penalty facut cadou de arbitru Danemarcei! Contactul a fost la un metru in afara careului! Ce s-a intamplat

Moment greu de explicat in minutul 49 al meciului dintre Romania si Danemarca de la tineret.

Daramy a fost oprit in afara careului de Pascanu, dar arbitrul georgian Vdakhkoria a impins faza cu un metru dincolo de linie si a dat penalty! Laursen n-a iertat de la 11 metri si danezii au trecut in avantaj. Reluarile arata clar cum Daramy e blocat mult in afara suprafetei de pedeapsa. In ciuda explicatiilor date de romani, centralul n-a fost impresionat si a mentinut decizia si dupa ce s-a consultat cu asistentii sai.