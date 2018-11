Ce poti sa vezi atunci cand Liga 1 e in pauza: 3 meciuri de urmarit in Romania in acest weekend

Desi Liga 1 va face o pauza, datorata meciurilor jucate de echipa nationala in Liga Natiunilor, in ligile inferiore se vor disputa mai multe meciuri demne de interes.

1. SPORTUL SNAGOV - "U" CLUJ

Desi din punct de vedere al istoriei, prestigiului si palmaresului poate cel mai important meci din aceasta etapa de Liga 2 este cel dintre UTA si FC Arges (duminica, 13.00, Stadionul "Motorul" din Arad), in acest weekend va avea loc o partida cu o mai mare insemnatate pentru clasament si pentru lupta pentru promovarea in Liga 1. Duminica, 18 noiembrie, de la ora 11.00, pe Stadionul "Dumitru Matarau" din Stefanestii de Jos, se vor infrunta Sportul Snagov, revelatia acestui tur de campionat in esalonul second, care ocupa locul second in clasament (36 puncte, la 2 distanta de liderul Chindia Targoviste), si Universitatea Cluj, ocupanta pozitiei a patra (33p). Ilfovenii sunt condusi de pe banca de Gyuszi Balint si au un lot echilibrat, din care se evidentiaza Cristian Danalache, Andrei Marinescu, Valentin Barbulescu, Darius Buia, Stefan Vladoiu, Robert Elek, Catalin Hlistei si Alexandru Ionita, in timp ce clujenii il au ca antrenor interimar pe Mircea Cojocaru, urmand sa fie preluati de Bogdan Lobont in aceasta iarna, iar din lot sar in ochi internationali sau jucatori cu multe meciuri in Liga 1, precum Laszlo Sepsi, George Florescu, Dorin Goga, Gabriel Giurgiu, Octavian Abrudan, Calin Albut sau Andrei Cordos, dar si mai multi tineri imprumutati de la Viitorul Constanta,

2. UNIREA SLOBOZIA - RAPID BUCURESTI

Unul dintre cele mai importante meciuri pe care rapidistii trebuie sa le joace in acest sezon pentru promovarea in Liga 2. Echipa antrenata de Daniel Pancu e lider in Seria 2 a Ligii a 3-a (29p), in timp ce echipa din Slobozia ocupa pozitia secunda (28p). Partida va avea loc sambata, 17 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "1 Mai" din Slobozia, care dispune de 6.000 de locuri pe scaune. Daca Rapidul a alcatuit un lot cu multi jucatori experimentati (Draghia, Bratu, Iacob, Voicu, Carstocea, Goge, Rasdan, Vlada sau Matulevicius), ialomitenii formeaza o echipa incomoda, redutabila pe teren propriu, il au pe banca pe localnicul Enache Costea, iar din lot se evidentiaza atacantul Nelu Buca, fost junior la Dinamo, Florinel Ibrian, Gabriel Teodorescu sau Constantin Toma.

3. CFR CLUJ II - SANATATEA CLUJ

Meciul se va disputa vineri, 16 noiembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul "C.M.C.", o veche arena clujeana cu 3.000 de locuri. Gazdele ocupa locul 4 in Seria 5 a Ligii a 3-a, in timp ce oaspetii sunt pe pozitia a 5-a, ambele cu 23 de puncte, la sapte distanta de liderul ACS Comuna Recea (30p), respectiv la trei de FC Csikszereda Miercurea Ciuc (26p), cele doua mari favorite la promovare. Daca in echipa "virusilor verzi" joaca fotbalisti cu mare experienta in primele doua divizii din Romania sau din strainatate, precum Ionut Rada, Raul Ciupe, Dan Roman, Filip Lazareanu, Dan Matei sau Cosmin Tilinca, fostul golgheter al ceferistilor din anii 2000, la echipa secunda a campioanei din Liga 1 joaca cei mai buni juniori (grupa U19 a ocupat locul 3 in Liga Elitelor, editia 2017-2018), dar si francezul Rabbi Figueira, malianul Mory Konaré si chinezul Lü Yuefeng. Un derby local care va fi foarte interesant de urmarit.

Autor: Gabriel Chirea