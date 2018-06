Romania, CAMPIOANA MONDIALA la fotbal in Rusia! Nationala artistilor a cucerit trofeul la Moscova! :)

Nationala Romaniei a castigat titlul mondial la fotbal. Echipa artistilor din Romania!

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

"Suntem Campioni Mondiali! Am invins Rusia la ea acasa, pe Stadionul Lokomotiv Moscova, dupa un meci palpitant.

Am luptat, am suferit, am muncit si am castigat pentru Tricolor, pentru Romania. Stim ca ne-ati fost alaturi, am primit nenumarate mesaje de sustinere si felicitari.

Suntem fericiti ca sunteti mandri de noi, pentru ca noi suntem onorati sa jucam pentru Romania.

In anul Centenarului, Nationala Artistilor Fotbalisti a castigat Campionatul Mondial al Artistilor Fotbalisti "Art Football Moscova 2018" pentru a doua oara.

Maine, la 23.45 aterizam pe Aeroportul Henri Coanda Otopeni. Romania...Victorie!", e anuntul facut de nationala de fotbal a Artistilor.