Romania e in CADERE libera inainte de tragerea la sorti pentru CM 2022! Pe ce loc au putut sa ajunga tricolorii dupa cele trei infrangeri consecutive

Noul clasament al echipelor nationale a fost publicat de catre FIFA, iar Romania este in cadere libera dupa parcursul catastrofal din ultimele trei meciuri.

Sansele Romaniei ar fi din ce in ce mai mici, in cazul in care nationala lui Radoi nu va reusi sa prinda urna a doua. In clasamentul FIFA, Romania a coborat 10 locuri, fiind pe locul 44. Nicio nationala din lume nu a avut o asemenea scadere pana acum. Dupa victoria impotriva noastra cu scorul de 4-0, Norvegia ne-a depasit in ierarhie, fiind pe locul 43.

In clasamentul european, Romania se afla pe locul 25 din 55 de echipe, iar ca sa accedem in urna a doua am avea nevoie de un scenariu incredibil, in care sa castigam partidele din Liga Natiunilor contra Norvegiei si Irlandei de Nord, plus cea din amicalul cu Belarus.

Pentru Campionatul Mondial din 2022, Europa are la dispozitie 13 locuri. Aici vor participa castigatoarele celor 10 grupe, plus alte trei nationale care vor disputa un dublu baraj.

Posibile adversare din urna 1: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Croatia, Italia, Tarile de Jos, Germania, Elvetia.

Posibile adversare din urna a 2-a: Danemarca, Suedia, Polonia, Tara Galilor, Ucraina, Serbia, Turcia, Rusia, Norvegia.

Tragerea la sorti pentru Mondialul din Qatar va avea loc in luna decembrie.