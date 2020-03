Rezultat POZITIV pentru Romania! Nationala de e-Fotbal s-a calificat la eEURO! 

UEFA organizeaza turneul eEURO 2020, dedicat nationalelor de eFotbal.

Romania s-a calificat la competitia care se disputa prin intermediul KONAMI eFootball PES 2020, joc care este dedicat UEFA EURO 2020.

Nationala Romaniei de eFotbal s-a aflat in aceeasi grupa cu Portugalia, Slovenia, Scoria si Lichtenstein si a reusit sa se claseze pe primul loc, in urma meciurilor disputate in doua manse.

Reprezentantii Romaniei la turneul de eFotbal sunt: Adrian Urma, Cristian Radu, Cezar Amitricioaiei si Valentin Enciu.

Adrian Urma, unul dintre membrii nationalei, a comentat calificarea Romaniei pentru www.sport.ro: "Dedic aceasta calificare tatalui meu, care a plecat dintre noi acum cativa ani. Visul lui era sa ma vada imbracand tricoul nationalei Romaniei. M-a sustinut mereu de cand eram mic, impreuna cu mama mea, iar acum sper sa fie mandru de mine de acolo de sus".