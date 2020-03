"Isi asuma un risc!" Anuntul momentului in Liga 1! Cluburile din Romania pot plati grav daca isi dau afara jucatorii din cauza pandemiei! Declaratii de ULTIMA ORA despre situatia fotbalului din Romania

Cluburile care vor lua decizii extreme vor trebui sa suporte anumite consecinte.

Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, iar Liga 1 a fost suspendata. Chindia Targoviste a anuntat ca a suspendat contractele jucatorilor pana in se va incheia starea de urgenta din Romania, iar cu siguranta multe cluburi urmeaza sa mai ia astfel de decizii. Presedintele AFAN, Emilian Hulubei, a vorbit despre acest subiect si spune ca oficialii cluburilor care vor lua decizii extreme cum ar fi reziliera unilaterala a contractelor fotbalistilor, vor suporta consecinte grave.

"Toti sunt ingrijorati de locul de munca, la fel ca fiecare om din tara asta. Vor sa stie daca si cand se vor mai relua competitiile, dar nu poate nimeni sa dea un termen exact in haosul asta. De la zi la zi e mai rau, nu mai stii la ce sa te astepti. De la incertitudinea asta se trece usor la panica si se incearca sa taie di bani, sa se rezilieze contracte, sa se inchida activitatea. Hai sa fim calmi, sa vedem exact cum vor evolua lucrurile, pentru ca o discutie se va face daca se reia campionatul, alta daca va ingheta anul competitional.

Pana acum, Chindia este singurul club care, pe cale oficiala, a trimis notificari jucatorilor in termen legal, dupa cum este stabilita forta majora in contractele de activitate sportiva. Probabil vor mai fi si altele, fiindca termenul de cinci zile de la inceputul starii de urgenta poate fi interpretat. Vor urma multe procese, asta e sigur, pentru ca indiferent de ce se va intampla, vor fi nemultumiti si printre jucatori, si printre conducatori. Se va ajunge la litigii, ca asa e in Romania.

Trebuie sa inteleaga toata lumea ca se pot face doar recomandari, nu poate nimeni sa intervina intr-un contract dintre doua parti sa taie din salarii. Doar Guvernul poate sa decida in politica de salarizare, dar ordonanta nu a lamurit foarte clar ce se intampla cu contractele de activitate sportiva, fiindca la noi nu sunt asa, in aer. Daca ar fi incadrate la somaj tehnic in Codul Muncii, ar fi foarte clar, iar 75% din salariu in perioada in care este suspendat contractul. Asta i-ar ajuta pe jucatori, dar la noi nu e reglementat. Nimic nu e clar.

Nu se ia in discutie varianta rezilierii contractelor. De ce sa rezilieze contractele pe caz de forta majora? Nu, se discuta doar despre suspendarea pe perioada determinata. Daca vor fi cluburi care rezilieaza unilateral intelegeri alte fotbalistilor, isi asuma un risc, vor plati la final", a declarat Emilian Hulubei, la Telekomsport.