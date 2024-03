Reproșul adus de Gică Hagi lui Edi Iordănescu, după cele două meciuri amicale ale României: ”Ianis e singurul!”

Columbienii au intrat în avantaj la pauză, după reușitele semnate de Cordoba (minutul 6) și Arias (minutul 36). Asprilla a majorat diferența în minutul 80, dar Ianis Hagi a redus din diferență în minutul 84, iar Florin Tănase a stabilit scorul final în prelungiri.

Gică Hagi: ”Ianis e singurul care nu a fost titular!”

Gică Hagi a avut cuvinte de laudă la adresa fiului său, Ianis Hagi, pentru prestația avută în cele două meciuri amicale din luna martie. Antrenorul celor de la Farul este de părere că Ianis Hagi și Dennis Man sunt cei mai buni jucători ai echipei naționale.

Totuși, ”Regele” a subliniat, vizibil nemulțumit, că dintre toți jucătorii care au prins puține minute la echipele de club, Ianis Hagi este singurul ”Tricolor” care nu a fost folosit titular în cele două meciuri.

În meciul contra Columbiei, Edi Iordănescu l-a trimis în teren pe Ianis Hagi abia în minutul 56, în locul lui Valentin Mihăilă, în timp ce la partida cu Irlanda de Nord, fotbalistul de la Alaves a fost introdus abia în minutul 75, în locul lui Dennis Man.

”Nu pot să zic dacă e corect sau nu, fiecare antrenor are viziunea lui și modul lui de lucru. Eu știu că România are nevoie de un lot foarte bun, care să producă rezultate, să crească de la meci la meci. Secretul succesului e să știi să selectezi jucătorii cu potențial foarte mare. Faptele arată că ei au un potențial foarte mare, că sunt printre cei mai buni din România.

Ai nevoie de omogenitate, de relații de joc. Suntem pe drumul bun, dar trebuie să mai muncim la acest aspect. Meciurile amicale sunt meciuri amicale. Nu putem judeca o echipă națională după meciurile amicale. E alt ritm, altă intensitate. Sunt meciuri frumoase, goluri multe, dar sunt meciuri fără presiune. M-am bucurat mereu pentru orice reușită a fiecărui jucător. Ianis a intrat foarte bine.

Din ce am înțeles, a fost desemnat jucătorul meciului, a luat cea mai mare notă. A intrat foarte bine, a făcut diferența. Chiar dacă unora nu le place, statistica o spune. Din 2021, Ianis și Man sunt jucătorii cei mai decisivi la echipa națională, chiar dacă fiecare a lipsit câte un an. Sunt cei mai buni jucători în momentul de față.

Nu putem omite lucrul ăsta, chiar dacă așa cum se vorbește foarte mult, în ultimele două luni a jucat mai puțin la echipa de club. Înainte să fiu tatăl lui Ianis, eu sunt fostul mare jucător, sunt un om care a investit în fotbalul românesc și sunt un tată mândru de un copil care excelează pentru România. A arătat că pune suflet, că pune mult talent.

Dacă vedem cum a intrat Ianis cu Irlanda de Nord și cum a sărit stadionul, dacă vedem cum a intrat la Madrid și tot stadionul a început să aplaude, eu cred că e apreciat. Ianis a arătat o anumită personalitate (n.r. la declarații). Vorbește rar, dar, când vorbește, știe ce zice. Nu vreau să comentez. Ce legătură are dacă joacă mai puțin? (...)

Din jucătorii care au jucat mai puțin, el e singurul care nu a fost titular, jucătorul cel mai decisiv din 2021, e o temă de reflectat”, a spus Gică Hagi la Digi Sport.

Ce a spus Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2

"Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun.

Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea.

Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util", a declarat Edward Iordănescu, după meciul amical jucat marți seară la Madrid.